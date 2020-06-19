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Штандарты для парада Победы в 1945 году шили в Большом театре
Штандарты для парада Победы 24 июня 1945 года шили в Большом театре, говорится в мультимедийном разделе "Триумф народа-победителя" на сайте Минобороны России,... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T00:22
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353
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60
россия, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945), министерство обороны рф (минобороны рф), ссср, безопасность, общество

Штандарты для парада Победы в 1945 году шили в Большом театре

00:20 19.06.2020 (обновлено: 00:22 19.06.2020)
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© РИА Новости / Михаил ОзерскийСоветские воины со знаменами и штандартами разгромленных фашистских армий на параде Победы в Москве 24 июня 1945 года
Советские воины со знаменами и штандартами разгромленных фашистских армий на параде Победы в Москве 24 июня 1945 года
© РИА Новости / Михаил Озерский
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Штандарты для парада Победы 24 июня 1945 года шили в Большом театре, говорится в мультимедийном разделе "Триумф народа-победителя" на сайте Минобороны России, рассказывающем о подготовке и проведении парада на Красной площади 24 июня 1945 года.
"Изготовление десяти штандартов, под которыми должны были выйти на парад сводные полки фронтов, было возложено на подразделение московских военных строителей. Над изготовлением образца они трудились круглосуточно, но он был забракован. До парада оставалось около десяти дней. Было принято решение обратиться за помощью к специалистам художественно-производственных мастерских Большого театра", - говорится в документе.
Сообщается, что к изготовлению штандартов были привлечены начальник художественно-бутафорского цеха В. Терзибашьян и начальник слесарно-механического цеха Н. Чистяков.
"Совместно с ними сделали новый эскиз оригинальной формы. На вертикальное дубовое древко с серебряным венком, обрамлявшим золотую пятиконечную звезду, крепился горизонтальный металлический штырь с "золотыми" шпилями на концах. На нем подвешивалось двустороннее алое бархатное полотнище штандарта, окаймленное золотой узорчатой ручной вязью и наименованием фронта. По сторонам спадали отдельные тяжелые золотые кисти", - свидетельствуют архивные документы.
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