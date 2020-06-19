Штандарты для парада Победы в 1945 году шили в Большом театре

"Изготовление десяти штандартов, под которыми должны были выйти на парад сводные полки фронтов, было возложено на подразделение московских военных строителей. Над изготовлением образца они трудились круглосуточно, но он был забракован. До парада оставалось около десяти дней. Было принято решение обратиться за помощью к специалистам художественно-производственных мастерских Большого театра", - говорится в документе.