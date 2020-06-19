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75 лет Великой Победы
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На сайте Минобороны открыли раздел о параде Победы 24 июня 1945 года
На сайте Минобороны России открыт мультимедийный раздел "Триумф народа-победителя" с историческими документами из фондов Центрального архива МО, рассказывающий... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T00:41
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353
60
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россия, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945), министерство обороны рф (минобороны рф), ссср, безопасность

На сайте Минобороны открыли раздел о параде Победы 24 июня 1945 года

00:17 19.06.2020 (обновлено: 00:41 19.06.2020)
299
CC BY 4.0 / Минобороны РФ / Парад Победы на Красной площади 24 июня 1945 года
Парад Победы на Красной площади 24 июня 1945 года
CC BY 4.0 / Минобороны РФ /
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. На сайте Минобороны России открыт мультимедийный раздел "Триумф народа-победителя" с историческими документами из фондов Центрального архива МО, рассказывающий о подготовке и проведении парада Победы на Красной площади 24 июня 1945 года, сообщили в ведомстве.
"В разделе представлена подробная информация с ранее неизвестными архивными материалами, в деталях описывающими порядок подготовки и проведения поистине исторического события, схемами построения парадных расчетов, директивами командования Красной Армией, а также фотоснимками того времени", - говорится в сообщении.
CC BY 4.0 / Минобороны РФ / Парад Победы на Красной площади 24 июня 1945 года
Парад Победы на Красной площади 24 июня 1945 года
CC BY 4.0 / Минобороны РФ /
Парад Победы на Красной площади 24 июня 1945 года
Отмечается, что в разделе опубликован план светового салюта, который состоялся в Москве 24 июня 1945 года в 23:00, для него было подготовлено 100 прожекторов, 6 тысяч ручных ракетниц, 200 единиц 107-мм ракетниц, 500 аэростатов заграждения.
"Отдельный интерес вызовет проект речи принимавшего парад на Красной площади Маршала Советского Союза Георгия Жукова, в которой отмечалась главная, решающая роль Советского Союза в достижении исторической победы над Германией", - подчеркнули в Минобороны.
Кроме того, в разделе можно узнать, что для фото- и видеосъемки репетиций и парада была составлена специальная группа, в которую входили сотрудники Комитета по радиофиксации и радиовещанию при СНК СССР, Всесоюзного радиокомитета, а также работники Центральной студии документальных фильмов, сотрудники газеты "Красная звезда".
CC BY 4.0 / Минобороны РФ / Парад Победы на Красной площади 24 июня 1945 года
Парад Победы на Красной площади 24 июня 1945 года
CC BY 4.0 / Минобороны РФ /
Парад Победы на Красной площади 24 июня 1945 года
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75 лет Великой ПобедыРоссияВеликая Отечественная война (1941-1945)Вторая мировая война (1939-1945)Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)СССРБезопасность
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