На сайте Минобороны открыли раздел о параде Победы 24 июня 1945 года

"В разделе представлена подробная информация с ранее неизвестными архивными материалами, в деталях описывающими порядок подготовки и проведения поистине исторического события, схемами построения парадных расчетов, директивами командования Красной Армией, а также фотоснимками того времени", - говорится в сообщении.