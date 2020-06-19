На сайте Минобороны открыли раздел, посвященный первым дням ВОВ

"22 июня 1941 года – одна из самых трагических дат в истории нашей страны, день начала Великой Отечественной войны советского народа против немецко-фашистских захватчиков... К этой памятной дате на интернет-портале Минобороны России открыт новый мультимедийный раздел "В первые дни Великой Войны", - говорится в сообщении.