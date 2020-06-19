https://ria.ru/20200619/1573156979.html
На сайте Минобороны открыли раздел, посвященный первым дням ВОВ
Министерство обороны РФ открыло на своем сайте раздел, посвященный началу Великой Отечественной войны, сообщили в департаменте информации и массовых... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T00:14
2020-06-19T00:14
75 лет великой победы
россия
великая отечественная война (1941-1945)
вторая мировая война (1939-1945)
министерство обороны рф (минобороны рф)
ссср
безопасность
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https://ria.ru/20200619/1573156924.html
россия
ссср
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/149621/41/1496214190_0:146:3121:1902_1400x0_80_0_0_f34a36bd71d3ed1c00012b6c8b9844f8.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945), министерство обороны рф (минобороны рф), ссср, безопасность