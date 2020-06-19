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75 лет Великой Победы
https://ria.ru/20200619/1573156979.html
На сайте Минобороны открыли раздел, посвященный первым дням ВОВ
Министерство обороны РФ открыло на своем сайте раздел, посвященный началу Великой Отечественной войны, сообщили в департаменте информации и массовых... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T00:14
75 лет великой победы
россия
великая отечественная война (1941-1945)
вторая мировая война (1939-1945)
министерство обороны рф (минобороны рф)
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безопасность
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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60
россия, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945), министерство обороны рф (минобороны рф), ссср, безопасность

На сайте Минобороны открыли раздел, посвященный первым дням ВОВ

00:14 19.06.2020
207
© РИА Новости / Анатолий Гаранин / Перейти в фотобанкМобилизация. Колонны бойцов движутся на фронт. Москва, 23 июня 1941 года
Мобилизация. Колонны бойцов движутся на фронт. Москва, 23 июня 1941 года
© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Министерство обороны РФ открыло на своем сайте раздел, посвященный началу Великой Отечественной войны, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций военного ведомства.
"22 июня 1941 года – одна из самых трагических дат в истории нашей страны, день начала Великой Отечественной войны советского народа против немецко-фашистских захватчиков... К этой памятной дате на интернет-портале Минобороны России открыт новый мультимедийный раздел "В первые дни Великой Войны", - говорится в сообщении.
В департаменте уточнили, что в новом разделе представлены оперативные и разведывательные сводки Генерального штаба Красной Армии, сводки с фронтов, шифрограммы, а также воспоминания участников первых боев и дневниковые записи.
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75 лет Великой ПобедыРоссияВеликая Отечественная война (1941-1945)Вторая мировая война (1939-1945)Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)СССРБезопасность
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