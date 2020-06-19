Рассекречены документы об успехах Красной армии в первые дни войны

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Минобороны России открыло на своем сайте раздел , посвященный началу Великой Отечественной войны, в котором опубликованы ранее засекреченные документы, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций военного ведомства.

В нем представлены оперативные и разведывательные сводки Генерального штаба Красной армии, отчеты с фронтов, шифрограммы, а также воспоминания участников первых боев и дневниковые записи.

Из документов следует, что Красная армия в первые дни войны на отдельных участках фронта сумела отбросить фашистов за советскую границу. Так, это удалось в районе Рава-Русская Львовской области частям 6-й армии, которая разгромила противника и только за 23 июня уничтожила 50 немецких самолетов.

В разделе представлена оперсводка Генерального штаба Красной армии, согласно которой только 12-я армия Юго-Западного фронта обезвредила до 800 немецких солдат. Причем лишь за 24 июня авиация фронта уничтожила 177 самолетов и шесть танков противника.

© Фото : Минобороны РФ Оперативные сводки Генерального штаба Красной Армии № 01 и 02 от 22 июня 1941 1 из 7 Оперативные сводки Генерального штаба Красной Армии № 01 и 02 от 22 июня 1941 © Фото : Минобороны РФ © Фото : Минобороны РФ Оперативные сводки Генерального штаба Красной Армии № 01 и 02 от 22 июня 1941 2 из 7 Оперативные сводки Генерального штаба Красной Армии № 01 и 02 от 22 июня 1941 © Фото : Минобороны РФ © Фото : Минобороны РФ Оперативные сводки Генерального штаба Красной Армии № 01 и 02 от 22 июня 1941 3 из 7 Оперативные сводки Генерального штаба Красной Армии № 01 и 02 от 22 июня 1941 © Фото : Минобороны РФ © Фото : Минобороны РФ Оперативные сводки Генерального штаба Красной Армии № 01 и 02 от 22 июня 1941 4 из 7 Оперативные сводки Генерального штаба Красной Армии № 01 и 02 от 22 июня 1941 © Фото : Минобороны РФ © Фото : Минобороны РФ Оперативные сводки Генерального штаба Красной Армии № 01 и 02 от 22 июня 1941 5 из 7 Оперативные сводки Генерального штаба Красной Армии № 01 и 02 от 22 июня 1941 © Фото : Минобороны РФ © Фото : Минобороны РФ Оперативные сводки Генерального штаба Красной Армии № 01 и 02 от 22 июня 1941 6 из 7 Оперативные сводки Генерального штаба Красной Армии № 01 и 02 от 22 июня 1941 © Фото : Минобороны РФ © Фото : Минобороны РФ Оперативные сводки Генерального штаба Красной Армии № 01 и 02 от 22 июня 1941 7 из 7 Оперативные сводки Генерального штаба Красной Армии № 01 и 02 от 22 июня 1941 © Фото : Минобороны РФ 1 из 7 Оперативные сводки Генерального штаба Красной Армии № 01 и 02 от 22 июня 1941 © Фото : Минобороны РФ 2 из 7 Оперативные сводки Генерального штаба Красной Армии № 01 и 02 от 22 июня 1941 © Фото : Минобороны РФ 3 из 7 Оперативные сводки Генерального штаба Красной Армии № 01 и 02 от 22 июня 1941 © Фото : Минобороны РФ 4 из 7 Оперативные сводки Генерального штаба Красной Армии № 01 и 02 от 22 июня 1941 © Фото : Минобороны РФ 5 из 7 Оперативные сводки Генерального штаба Красной Армии № 01 и 02 от 22 июня 1941 © Фото : Минобороны РФ 6 из 7 Оперативные сводки Генерального штаба Красной Армии № 01 и 02 от 22 июня 1941 © Фото : Минобороны РФ 7 из 7 Оперативные сводки Генерального штаба Красной Армии № 01 и 02 от 22 июня 1941 © Фото : Минобороны РФ

"Введенная противником в прорыв от Скаудвиле на Кражиоай (Литва) танковая дивизия была встречена огнем 9-й противотанковой бригады <…>. В результате боя танковая дивизия, понеся потери и оставив часть танков на поле боя, в беспорядке отошла за Скаудвиле. Захвачены в плен два немецких офицера", — говорится в рассекреченных материалах.

В документах также рассказывается, что командиры Красной армии, которым в первые дни Великой Отечественной войны довелось биться с фашистами, отмечали, что немцы хорошо владеют оружием, но тем не менее трусливы.

"Говоря о слабостях врага, командиры отмечали, что "ночью немцы не наступают", проявляют "беспечность в расположении танковых частей на отдых", артиллеристы врага ведут огонь "без учета его действенности, с тем, чтобы только показать силу своего огня", и в целом — "немцы наступают методично и по расписанию", — рассказали в Минобороны.

Многие командиры указывали, что немцы умеют эффективно применять минометы и хорошо организовывать взаимодействие пехоты с авиацией с помощью сигнальных ракет. Участники боев также отмечали, что при штыковых атаках красноармейцев с криками "ура" фашисты бросались в бегство, а при появлении даже одного советского истребителя немецкие бомбардировщики спешили ретироваться.