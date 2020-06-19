Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Юнармейцы во время передачи кисетов с землей с мест захоронений советских воинов с территорий иностранных государств
75 лет Великой Победы
https://ria.ru/20200619/1573156924.html
Рассекречены документы об успехах Красной армии в первые дни войны
Минобороны России открыло на своем сайте раздел, посвященный началу Великой Отечественной войны, в котором опубликованы ранее засекреченные документы, сообщили... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T10:42
75 лет великой победы
россия
великая отечественная война (1941-1945)
вторая мировая война (1939-1945)
министерство обороны рф (минобороны рф)
ссср
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155566/55/1555665517_0:111:3130:1872_1400x0_80_0_0_20314e60a5378cf206c44618412d3ff3.jpg
Именно благодаря этим "успехам" страна потеряла 27 млн человек. По потери армии я вообще молчу, солдат посылали на убой, тот же невский пятачок.
133
именно благодаря этим грандиозным успехам Красной армии войска Гитлера дошли до Москвы только через два месяца аж в августе 1941, а не через месяц в июле как планировали
112
73
россия
ссср
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/155566/55/1555665517_0:111:3130:1872_1400x0_80_0_0_20314e60a5378cf206c44618412d3ff3.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155566/55/1555665517_401:0:3130:2047_1400x0_80_0_0_dc04b88b2daf987399179f64cca2f15d.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155566/55/1555665517_947:0:2994:2047_1400x0_80_0_0_e99935c51dc8d266a02575f4b8244eba.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945), министерство обороны рф (минобороны рф), ссср, безопасность

Рассекречены документы об успехах Красной армии в первые дни войны

00:11 19.06.2020 (обновлено: 10:42 19.06.2020)
21392
© РИА Новости / Анатолий ГаранинОбучение бойцов перед отправкой на фронт. Казармы Н-ского полка им. Ворошилова
Обучение бойцов перед отправкой на фронт. Казармы Н-ского полка им. Ворошилова
© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Обучение бойцов перед отправкой на фронт. Казармы Н-ского полка им. Ворошилова
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Минобороны России открыло на своем сайте раздел, посвященный началу Великой Отечественной войны, в котором опубликованы ранее засекреченные документы, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций военного ведомства.
В нем представлены оперативные и разведывательные сводки Генерального штаба Красной армии, отчеты с фронтов, шифрограммы, а также воспоминания участников первых боев и дневниковые записи.
Из документов следует, что Красная армия в первые дни войны на отдельных участках фронта сумела отбросить фашистов за советскую границу. Так, это удалось в районе Рава-Русская Львовской области частям 6-й армии, которая разгромила противника и только за 23 июня уничтожила 50 немецких самолетов.
В разделе представлена оперсводка Генерального штаба Красной армии, согласно которой только 12-я армия Юго-Западного фронта обезвредила до 800 немецких солдат. Причем лишь за 24 июня авиация фронта уничтожила 177 самолетов и шесть танков противника.
© Фото : Минобороны РФ

Оперативные сводки Генерального штаба Красной Армии № 01 и 02 от 22 июня 1941

Оперативные сводки Генерального штаба Красной Армии №01 и №02 от 22.06.1941 г.
1 из 7

Оперативные сводки Генерального штаба Красной Армии № 01 и 02 от 22 июня 1941

© Фото : Минобороны РФ
© Фото : Минобороны РФ

Оперативные сводки Генерального штаба Красной Армии № 01 и 02 от 22 июня 1941

Оперативные сводки Генерального штаба Красной Армии №01 и №02 от 22.06.1941 г.
2 из 7

Оперативные сводки Генерального штаба Красной Армии № 01 и 02 от 22 июня 1941

© Фото : Минобороны РФ
© Фото : Минобороны РФ

Оперативные сводки Генерального штаба Красной Армии № 01 и 02 от 22 июня 1941

Оперативные сводки Генерального штаба Красной Армии №01 и №02 от 22.06.1941 г.
3 из 7

Оперативные сводки Генерального штаба Красной Армии № 01 и 02 от 22 июня 1941

© Фото : Минобороны РФ
© Фото : Минобороны РФ

Оперативные сводки Генерального штаба Красной Армии № 01 и 02 от 22 июня 1941

Оперативные сводки Генерального штаба Красной Армии №01 и №02 от 22.06.1941 г.
4 из 7

Оперативные сводки Генерального штаба Красной Армии № 01 и 02 от 22 июня 1941

© Фото : Минобороны РФ
© Фото : Минобороны РФ

Оперативные сводки Генерального штаба Красной Армии № 01 и 02 от 22 июня 1941

Оперативные сводки Генерального штаба Красной Армии №01 и №02 от 22.06.1941 г.
5 из 7

Оперативные сводки Генерального штаба Красной Армии № 01 и 02 от 22 июня 1941

© Фото : Минобороны РФ
© Фото : Минобороны РФ

Оперативные сводки Генерального штаба Красной Армии № 01 и 02 от 22 июня 1941

Оперативные сводки Генерального штаба Красной Армии №01 и №02 от 22.06.1941 г.
6 из 7

Оперативные сводки Генерального штаба Красной Армии № 01 и 02 от 22 июня 1941

© Фото : Минобороны РФ
© Фото : Минобороны РФ

Оперативные сводки Генерального штаба Красной Армии № 01 и 02 от 22 июня 1941

Оперативные сводки Генерального штаба Красной Армии №01 и №02 от 22.06.1941 г.
7 из 7

Оперативные сводки Генерального штаба Красной Армии № 01 и 02 от 22 июня 1941

© Фото : Минобороны РФ
1 из 7

Оперативные сводки Генерального штаба Красной Армии № 01 и 02 от 22 июня 1941

© Фото : Минобороны РФ
2 из 7

Оперативные сводки Генерального штаба Красной Армии № 01 и 02 от 22 июня 1941

© Фото : Минобороны РФ
3 из 7

Оперативные сводки Генерального штаба Красной Армии № 01 и 02 от 22 июня 1941

© Фото : Минобороны РФ
4 из 7

Оперативные сводки Генерального штаба Красной Армии № 01 и 02 от 22 июня 1941

© Фото : Минобороны РФ
5 из 7

Оперативные сводки Генерального штаба Красной Армии № 01 и 02 от 22 июня 1941

© Фото : Минобороны РФ
6 из 7

Оперативные сводки Генерального штаба Красной Армии № 01 и 02 от 22 июня 1941

© Фото : Минобороны РФ
7 из 7

Оперативные сводки Генерального штаба Красной Армии № 01 и 02 от 22 июня 1941

© Фото : Минобороны РФ
"Введенная противником в прорыв от Скаудвиле на Кражиоай (Литва) танковая дивизия была встречена огнем 9-й противотанковой бригады <…>. В результате боя танковая дивизия, понеся потери и оставив часть танков на поле боя, в беспорядке отошла за Скаудвиле. Захвачены в плен два немецких офицера", — говорится в рассекреченных материалах.
В документах также рассказывается, что командиры Красной армии, которым в первые дни Великой Отечественной войны довелось биться с фашистами, отмечали, что немцы хорошо владеют оружием, но тем не менее трусливы.
"Говоря о слабостях врага, командиры отмечали, что "ночью немцы не наступают", проявляют "беспечность в расположении танковых частей на отдых", артиллеристы врага ведут огонь "без учета его действенности, с тем, чтобы только показать силу своего огня", и в целом — "немцы наступают методично и по расписанию", — рассказали в Минобороны.
Многие командиры указывали, что немцы умеют эффективно применять минометы и хорошо организовывать взаимодействие пехоты с авиацией с помощью сигнальных ракет. Участники боев также отмечали, что при штыковых атаках красноармейцев с криками "ура" фашисты бросались в бегство, а при появлении даже одного советского истребителя немецкие бомбардировщики спешили ретироваться.
© Фото : Минобороны РФПоложение войск Западного фронта на 22 июня 1941
Положение войск Западного Фронта на 22.06.1941 г.
© Фото : Минобороны РФ
Положение войск Западного фронта на 22 июня 1941
6141362625
Обсудить 73
75 лет Великой ПобедыРоссияВеликая Отечественная война (1941-1945)Вторая мировая война (1939-1945)Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)СССРБезопасность
Популярные комментарии
Именно благодаря этим "успехам" страна потеряла 27 млн человек. По потери армии я вообще молчу, солдат посылали на убой, тот же невский пятачок.
19 июня, 06:16
KOKrossovki Otbabki
1400012107
именно благодаря этим грандиозным успехам Красной армии войска Гитлера дошли до Москвы только через два месяца аж в августе 1941, а не через месяц в июле как планировали
19 июня, 04:11
Hell Cat
36011470
Рекомендуем
Сергей Хрущев
Сын Никиты Хрущева умер в США
Истребитель F-16 ВВС Бельгии
"Можно раздать каждому бойцу": Россия получила "таблетку" от авиации НАТО
Президент РФ Владимир Путин
Путин написал статью о Второй мировой войне
Испытания РК-360 МЦ ''Нептун'' со штатной боевой частью
Украина провела боевые испытания "угрожающей" Крымскому мосту ракеты
Зарядка смартфона
Эксперт рассказал, как нельзя заряжать телефон
Владимир Зеленский и Вера Брежнева в фильме Восемь лучших свиданий
Турецкая газета "поженила" Зеленского с Верой Брежневой
Крым
В Госдуме предостерегли Украину от добычи газа у берегов Крыма
Михаил Игнатьев
Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров прокомментировал разблокировку Telegram в России
Окаменевшее яйцо возрастом 66 миллионов лет, обнаруженное в 2011 году в Антарктиде
Ученые раскрыли тайну "мяча" из Антарктиды
Американские флаги в Вашингтоне
Посольство в США призвало конгрессменов к отказу от "страшилок" о России
Британская газета The Guardian
На Западе требуют закрыть "газету расистов". Россию уже обвинили
Индийский военнослужащий в Ладакхе
Побоище на границе. Почему военные Индии и Китая сошлись врукопашную
Микроволновая печь
Эколог-эксперт развеял мифы об СВЧ-печах
Актер Александр Домогаров
Домогаров объяснил свой пост о Ефремове
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:46Лукашенко заявил, что Минск не будет вводить карантин ради финпомощи МВФ
13:46Прилепин прокомментировал высказывание Бони о "нищебродах"
13:46Рубль нейтрально отреагировал на решение ЦБ снизить ставку
13:45Слуцкий отметил важность права вето в Совбезе ООН
13:45В Кемеровской области займутся "Архитектурой семьи" с участием РПЦ
13:44В мусульманской общине призвали поддержать русский язык
13:43В ЦБ оценили влияние краткосрочных проинфляционных факторов в России
13:43Суд в Осло отправил в тюрьму экс-главу отдела по борьбе оргпреступностью
13:42Путин провел телефонный разговор с президентом Белоруссии
13:40Первый президент Чувашии назвал смерть Игнатьева трагедией
13:38МЧС предупредило о грозе и сильном граде в Москве
13:38В МИД Германии оценили важность СВПД
13:35Иосифа Пригожина раскритиковали за видео в самолете
13:34В Пекине заявили, что в Китае нет индийских военнопленных
13:34СМИ: дело против Порошенко из-за томоса возбудили по заявлению Филарета
13:33СМИ: жители Аризоны эвакуируются из-за природных пожаров
13:32Слуцкий: реакция на призыв открыть архивы о войне будет показательной
13:31Центробанк снизил ключевую ставку до 4,5 процента годовых
13:29В крупном лагере беженцев в Кении обнаружили десять случаев коронавируса
13:29Информационный центр ЦИК по голосованию по поправкам заработает 25 июня
Лента новостейМолния