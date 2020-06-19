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ИИ на службе медицины: как работает "Электронный клинический фармаколог"
В Дагестане начала работу система "Электронный клинический фармаколог" на основе искусственного интеллекта. Изобретение должно помочь врачам оценить... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T11:37
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россия, хорошие новости, республика дагестан

ИИ на службе медицины: как работает "Электронный клинический фармаколог"

08:00 19.06.2020 (обновлено: 11:37 19.06.2020)
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© РИА Новости / Виталий АньковПациентка на приеме у врача
Пациентка на приеме у врача
© РИА Новости / Виталий Аньков
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. В Дагестане начала работу система "Электронный клинический фармаколог" на основе искусственного интеллекта. Изобретение должно помочь врачам оценить рациональность назначения пациенту нескольких препаратов и их совместимость.
Как пояснила РИА Новости заместитель генерального директора Национальной ассоциации заслуженных врачей Эмма Хачатурова, врачи в Дагестане будут пользоваться онлайн-системой в течение трех месяцев, а затем дадут оценку новинке.
"Электронный клинический фармаколог" способствует уменьшению врачебных ошибок и осложнений в клинической практике. После интеграции в медицинскую информационную систему сервис в фоновом режиме отслеживает лекарственные назначения и выдает рекомендации на автоматизированном рабочем месте врача.
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"Если врачи скажут, что их работе это помогает, удобно и действительно происходит и минимизация врачебных ошибок, тогда будем дальше думать, как продолжить сотрудничество", — сказала Эмма Хачатурова.
Отмечается, что эта система является российским ноу-хау. Идея изобретения принадлежит группе столичных врачей, а воплотила задумку в жизнь команда программистов.

"Идея пришла врачам-хирургам, когда они обнаружили, что в послеоперационный период приходится назначать различные препараты и не всегда эти препараты друг с другом взаимодействуют правильно. И тогда появилась такая идея — создать такой электронный фармаколог", — сообщила Эмма Хачатурова.

Все данные в систему "Электронный клинический фармаколог" вводятся вручную. На основе информации о росте, весе, возрасте, хронических заболеваниях, применяемых препаратах и других факторов искусственный интеллект показывает лечащему врачу, какие лекарства пациенту подходят, а какие нет.
Как отметил генеральный директор компании — разработчика "Электронного фармаколога" Геворг Бледжянц, работа над этим сервисом велась с 2014 года. Для улучшения работы системы используются отзывы врачей, которые уже внедрили в работу такого технологичного помощника.
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"Отзывы разные — и хорошие, и рекомендательного характера. Коллеги очень часто предлагают те или иные функции. Мы собираем эти предложения и постоянно оптимизируем систему. А так по большей части отзывы очень хорошие. Но нам особенно интересны отзывы, которые дают нам улучшать нашу систему", — сказал Геворг Бледжянц.
На данный момент изобретением уже пользуются в клиниках Москвы, Московской области, Ленинградской области и нескольких других городов. В дальнейшем планируется внедрение технологичного помощника и в других регионах Российской Федерации.
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