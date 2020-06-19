ИИ на службе медицины: как работает "Электронный клинический фармаколог"

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. В Дагестане начала работу система "Электронный клинический фармаколог" на основе искусственного интеллекта. Изобретение должно помочь врачам оценить рациональность назначения пациенту нескольких препаратов и их совместимость.

Как пояснила РИА Новости заместитель генерального директора Национальной ассоциации заслуженных врачей Эмма Хачатурова, врачи в Дагестане будут пользоваться онлайн-системой в течение трех месяцев, а затем дадут оценку новинке.

"Электронный клинический фармаколог" способствует уменьшению врачебных ошибок и осложнений в клинической практике. После интеграции в медицинскую информационную систему сервис в фоновом режиме отслеживает лекарственные назначения и выдает рекомендации на автоматизированном рабочем месте врача.

"Если врачи скажут, что их работе это помогает, удобно и действительно происходит и минимизация врачебных ошибок, тогда будем дальше думать, как продолжить сотрудничество", — сказала Эмма Хачатурова.

Отмечается, что эта система является российским ноу-хау. Идея изобретения принадлежит группе столичных врачей, а воплотила задумку в жизнь команда программистов.

"Идея пришла врачам-хирургам, когда они обнаружили, что в послеоперационный период приходится назначать различные препараты и не всегда эти препараты друг с другом взаимодействуют правильно. И тогда появилась такая идея — создать такой электронный фармаколог", — сообщила Эмма Хачатурова.

Все данные в систему "Электронный клинический фармаколог" вводятся вручную. На основе информации о росте, весе, возрасте, хронических заболеваниях, применяемых препаратах и других факторов искусственный интеллект показывает лечащему врачу, какие лекарства пациенту подходят, а какие нет.

Как отметил генеральный директор компании — разработчика "Электронного фармаколога" Геворг Бледжянц, работа над этим сервисом велась с 2014 года. Для улучшения работы системы используются отзывы врачей, которые уже внедрили в работу такого технологичного помощника.

"Отзывы разные — и хорошие, и рекомендательного характера. Коллеги очень часто предлагают те или иные функции. Мы собираем эти предложения и постоянно оптимизируем систему. А так по большей части отзывы очень хорошие. Но нам особенно интересны отзывы, которые дают нам улучшать нашу систему", — сказал Геворг Бледжянц.