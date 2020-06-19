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Море, кафе, любовь! Как живет Ялта после карантина и с туристами
Ялта возвращается к привычной летней курортной жизни. Хочется увидеть город с высоты канатной дороги? Пожалуйста! Посмотреть на "Ласточкино гнездо" с моря — нет РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T11:03
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Море, кафе, любовь! Как живет Ялта после карантина и с туристами

08:00 19.06.2020 (обновлено: 11:03 19.06.2020)
5347
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости, Светлана Баева. Ялта возвращается к привычной летней курортной жизни. Хочется увидеть город с высоты канатной дороги? Пожалуйста! Посмотреть на "Ласточкино гнездо" с моря — нет проблем. На набережных — аншлаги (но с соблюдением социальной дистанции), кафе открыты: блюда из свежей рыбы, устрицы, местные сыры и вино — все для гостей. Пока только крымчан, а с 1 июля — для всех. О том, как оживает Ялта после карантина, — в материале РИА Новости.
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Пляжи Крыма активно готовятся к приему гостей. "К 1 июля должны закончить приготовления: отрегулировать механизмы, провести анализы и необходимые обследования, в том числе — дна, наладить работу спасателей", — сказал министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

На некоторых прибрежных территориях Ялты уже много отдыхающих. Есть зонтики, пуфики, соблюдается обязательная социальная дистанция, рядом — только близкие, все остальные — на расстоянии минимум в полтора метра.

Отдыхающие на пляже в Ялте
1 из 12

Пляжи Крыма активно готовятся к приему гостей. "К 1 июля должны закончить приготовления: отрегулировать механизмы, провести анализы и необходимые обследования, в том числе — дна, наладить работу спасателей", — сказал министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

На некоторых прибрежных территориях Ялты уже много отдыхающих. Есть зонтики, пуфики, соблюдается обязательная социальная дистанция, рядом — только близкие, все остальные — на расстоянии минимум в полтора метра.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

"Массандровский, Приморский и другие пляжи постепенно оживают, — рассказывает Дмитрий Погребняк, руководитель проекта Туристского информационного центра Ялты. — Некоторые даже купаются, хотя вода еще прохладная — примерно 18 градусов (синоптики пишут — плюс 22. — Прим. ред.). К нам начали прибывать туристы. Обязательный масочный режим сохраняется в транспорте, общественных местах, но на улице, на набережных отдыхающие действуют на свое усмотрение".

Отдыхающие на пляже в Ялте
2 из 12

"Массандровский, Приморский и другие пляжи постепенно оживают, — рассказывает Дмитрий Погребняк, руководитель проекта Туристского информационного центра Ялты. — Некоторые даже купаются, хотя вода еще прохладная — примерно 18 градусов (синоптики пишут — плюс 22. — Прим. ред.). К нам начали прибывать туристы. Обязательный масочный режим сохраняется в транспорте, общественных местах, но на улице, на набережных отдыхающие действуют на свое усмотрение".

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Ожидается, что к 1 июля в Ялте будут доступны 85 благоустроенных пляжей.

Отдыхающие на набережной в Ялте
3 из 12

Ожидается, что к 1 июля в Ялте будут доступны 85 благоустроенных пляжей.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

С 15 июня, по словам главы республики Сергея Аксенова, открылись все кафе, площадки для пикников, музеи и детские аттракционы на открытом воздухе, фитнес-клубы, бассейны и поля для гольфа.

Местные жители советуют туристам посетить заведения, где к крымскому сыру предлагают местное вино. "У большинства кафе и ресторанов местные поставщики", — поясняет Дмитрий Погребняк. Он рекомендует обратить внимание на рестораны с крымско-татарской кухней. В одной из них — 27 видов чебуреков и янтыков (тот же чебурек, но жарится без масла), не говоря уже о шурпе, кебабах, плове на костре! И кстати, все это можно попробовать прямо на пляже.

Посетители в кафе Маяк на набережной в Ялте
4 из 12

С 15 июня, по словам главы республики Сергея Аксенова, открылись все кафе, площадки для пикников, музеи и детские аттракционы на открытом воздухе, фитнес-клубы, бассейны и поля для гольфа.

Местные жители советуют туристам посетить заведения, где к крымскому сыру предлагают местное вино. "У большинства кафе и ресторанов местные поставщики", — поясняет Дмитрий Погребняк. Он рекомендует обратить внимание на рестораны с крымско-татарской кухней. В одной из них — 27 видов чебуреков и янтыков (тот же чебурек, но жарится без масла), не говоря уже о шурпе, кебабах, плове на костре! И кстати, все это можно попробовать прямо на пляже.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Хот-доги, гамбургеры — тоже без проблем. Так, на Приморском пляже к услугам отдыхающих — крафтовый стритфуд у моря. "На берегу расставили красные пуфики, и по вечерам здесь очень много отдыхающих", — делятся мнением о кафе местные жители.

Отдыхающие на пляже в Ялте
5 из 12

Хот-доги, гамбургеры — тоже без проблем. Так, на Приморском пляже к услугам отдыхающих — крафтовый стритфуд у моря. "На берегу расставили красные пуфики, и по вечерам здесь очень много отдыхающих", — делятся мнением о кафе местные жители.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Но главное, что стоит попробовать в Крыму, особенно если обедаете прямо у воды, — морепродукты и рыбу. Слушайте, что говорит председатель Крымской ассоциации аквакультуры Сергей Грищенко: "Свежая устрица должна пахнуть морем и немного грибами". По его словам, крымский моллюск предпочтительнее средиземноморского. "Мы неоднократно участвовали в праздниках урожая и вина. Так, французы и итальянцы замечали, что наша устрица более нежная и вкусная", — пояснял эксперт.

Отдых в Крыму
6 из 12

Но главное, что стоит попробовать в Крыму, особенно если обедаете прямо у воды, — морепродукты и рыбу. Слушайте, что говорит председатель Крымской ассоциации аквакультуры Сергей Грищенко: "Свежая устрица должна пахнуть морем и немного грибами". По его словам, крымский моллюск предпочтительнее средиземноморского. "Мы неоднократно участвовали в праздниках урожая и вина. Так, французы и итальянцы замечали, что наша устрица более нежная и вкусная", — пояснял эксперт.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

В некоторых кафе можно купить, например, ведро свежевыловленной барабульки, ее тут же для вас пожарят. Еще рыбаки нередко продают часть своего улова. Но это, конечно, для самостоятельного приготовления.

Рыбаки на набережной в Ялте
7 из 12

В некоторых кафе можно купить, например, ведро свежевыловленной барабульки, ее тут же для вас пожарят. Еще рыбаки нередко продают часть своего улова. Но это, конечно, для самостоятельного приготовления.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Можно порыбачить и самому — арендовать катер и закинуть удочки в открытом море. Тут же на судне устроить пикник, приготовив улов. Правда, в одной компании по аренде катеров сообщили, что пока не работают, но начнут уже через неделю. В другой планируют открыться не раньше 1 июля. Стоимость аренды лодки в Ялте в среднем — две-три тысячи рублей за час. Разместиться с комфортом можно вдесятером, но, может быть, в этом году придется брать на борт меньше людей. По словам экспертов, сезон барабульки уже проходит, зато ставридка ловится круглый год.

Мужчина на пляже в Ялте
8 из 12

Можно порыбачить и самому — арендовать катер и закинуть удочки в открытом море. Тут же на судне устроить пикник, приготовив улов. Правда, в одной компании по аренде катеров сообщили, что пока не работают, но начнут уже через неделю. В другой планируют открыться не раньше 1 июля. Стоимость аренды лодки в Ялте в среднем — две-три тысячи рублей за час. Разместиться с комфортом можно вдесятером, но, может быть, в этом году придется брать на борт меньше людей. По словам экспертов, сезон барабульки уже проходит, зато ставридка ловится круглый год.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанк

Экскурсионные прогулки по морю доступны и сейчас. Так, например, два катера ходят от Ялты до знаменитого замка "Ласточкино гнездо". Пока это просто небольшое морское путешествие, без высадки.

Суда рассчитаны на 200-250 человек, сейчас берут на борт значительно меньше, так что дистанция соблюдается. Билет — 400 рублей, прогулка занимает 45 минут. При посадке маска обязательна, экипаж замеряет температуру у пассажиров.

Отдыхающие у замка Ласточкино гнездо в Крыму
9 из 12

Экскурсионные прогулки по морю доступны и сейчас. Так, например, два катера ходят от Ялты до знаменитого замка "Ласточкино гнездо". Пока это просто небольшое морское путешествие, без высадки.

Суда рассчитаны на 200-250 человек, сейчас берут на борт значительно меньше, так что дистанция соблюдается. Билет — 400 рублей, прогулка занимает 45 минут. При посадке маска обязательна, экипаж замеряет температуру у пассажиров.

© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Простые прогулки по ялтинской набережной доставят не меньше удовольствия. Это одно из самых живописных мест в городе — с кафе, ресторанами, возможностью заняться спортом.

В примыкающем сквере — гигантский платан (более 30 метров в высоту) Айседоры Дункан. Работает и легендарная канатка из фильма "Асса", ведущая от набережной Ленина на вершину холма Дарсан.

Кстати, открыта и канатная дорога "Мисхор — Ай-Петри". Соблюдение масочного режима везде — обязательно.

Мальчик катается на самокате на набережной в Ялте
10 из 12

Простые прогулки по ялтинской набережной доставят не меньше удовольствия. Это одно из самых живописных мест в городе — с кафе, ресторанами, возможностью заняться спортом.

В примыкающем сквере — гигантский платан (более 30 метров в высоту) Айседоры Дункан. Работает и легендарная канатка из фильма "Асса", ведущая от набережной Ленина на вершину холма Дарсан.

Кстати, открыта и канатная дорога "Мисхор — Ай-Петри". Соблюдение масочного режима везде — обязательно.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

В Ялте уже открыты не только парки, но и Воронцовский, а также Массандровский дворцы. Для входа нужна маска, необходимо придерживаться социальной дистанции. Одновременно в зале могут находиться не более пяти гостей.

Пожилой мужчина в парке в Ялте
11 из 12

В Ялте уже открыты не только парки, но и Воронцовский, а также Массандровский дворцы. Для входа нужна маска, необходимо придерживаться социальной дистанции. Одновременно в зале могут находиться не более пяти гостей.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Крым вступает в самый горячий период туристического сезона. Россияне могут уже сегодня бронировать отдых в регионе на июль, заявил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

В Ялте найдется возможность для экоотдыха, который сейчас в тренде, активных путешествий с восхождениями на горы и покорением морских просторов, романтичных туров с прогулками по дворцам, зеленым паркам, цветникам. Да город и сам по себе — огромный парк.

Девушка прыгает с пирса на пляже в Ялте
12 из 12

Крым вступает в самый горячий период туристического сезона. Россияне могут уже сегодня бронировать отдых в регионе на июль, заявил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

В Ялте найдется возможность для экоотдыха, который сейчас в тренде, активных путешествий с восхождениями на горы и покорением морских просторов, романтичных туров с прогулками по дворцам, зеленым паркам, цветникам. Да город и сам по себе — огромный парк.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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