Море, кафе, любовь! Как живет Ялта после карантина и с туристами

Пляжи Крыма активно готовятся к приему гостей. "К 1 июля должны закончить приготовления: отрегулировать механизмы, провести анализы и необходимые обследования, в том числе — дна, наладить работу спасателей", — сказал министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

На некоторых прибрежных территориях Ялты уже много отдыхающих. Есть зонтики, пуфики, соблюдается обязательная социальная дистанция, рядом — только близкие, все остальные — на расстоянии минимум в полтора метра.