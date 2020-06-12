Россиян призвали смело бронировать отдых в Крыму

Ранее сообщалось, что с 15 июня объекты санаторно-курортного комплекса полуострова могут принимать крымчан. На отдых в Крым в рамках межсубъектового туризма жители других субъектов РФ смогут приехать с 1 июля.

По его словам, сегодня очень важно поддержать крымчан и туристов, дать им полную и достоверную информацию о ситуации в Крыму и в случае необходимости помочь решить проблемные вопросы.