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Россиян призвали смело бронировать отдых в Крыму
2020-06-12T08:50
туризм
вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)
новости - туризм
республика крым
севастополь
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Ето точно, дешевле в Китай или Таиланд.
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Ура, туры назад в прошлое начались!! Лети смогут узнать, как отдыхали трудящиеся в Советском Союзе!! Одна небольшая проблема. Доступность с ДФО!!! Золотая поездка!
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республика крым
севастополь
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РИА Новости
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353
60
вадим волченко (министр курортов и туризма крыма), новости - туризм, республика крым, севастополь

Россиян призвали смело бронировать отдых в Крыму

08:50 12.06.2020
16553
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЛюди отдыхают на пляже в поселке Новофедоровка Сакского района
Люди отдыхают на пляже в поселке Новофедоровка Сакского района
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Люди отдыхают на пляже в поселке Новофедоровка Сакского района
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости. Крым вступает в самый горячий период туристического сезона, российские туристы могут смело уже сегодня бронировать отдых в регионе, начиная с июля, заявил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.
Ранее сообщалось, что с 15 июня объекты санаторно-курортного комплекса полуострова могут принимать крымчан. На отдых в Крым в рамках межсубъектового туризма жители других субъектов РФ смогут приехать с 1 июля.
"Крым вступает в самый горячий период. С 15 июня для крымчан, а также зарегистрированных в Республике Крым и городе Севастополе граждан, начинают работать санатории, пансионаты, гостиницы и отели. А с 1 июля объекты санаторно-курортного комплекса смогут принимать на отдых и всех жителей РФ, уже сегодня можно смело бронировать отдых в Крыму, начиная с июля", - сказал Волченко, слова которого приводит пресс-служба министерства.
По его словам, сегодня очень важно поддержать крымчан и туристов, дать им полную и достоверную информацию о ситуации в Крыму и в случае необходимости помочь решить проблемные вопросы.
Крымский курорт
9 июня, 05:41Туризм
"Известия": отдых на российских курортах может подорожать на 30 процентов
542030628
Обсудить 6
ТуризмВадим Волченко (Министр курортов и туризма Крыма)Новости - ТуризмРеспублика КрымСевастополь
Популярные комментарии
Ето точно, дешевле в Китай или Таиланд.
12 июня, 09:15
ЛКЛысый Кучерявый
2421104
Ура, туры назад в прошлое начались!! Лети смогут узнать, как отдыхали трудящиеся в Советском Союзе!! Одна небольшая проблема. Доступность с ДФО!!! Золотая поездка!
12 июня, 08:56
Максим Буланов
1641108
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