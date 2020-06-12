Россиян призвали смело бронировать отдых в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости. Крым вступает в самый горячий период туристического сезона, российские туристы могут смело уже сегодня бронировать отдых в регионе, начиная с июля, заявил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.
Ранее сообщалось, что с 15 июня объекты санаторно-курортного комплекса полуострова могут принимать крымчан. На отдых в Крым в рамках межсубъектового туризма жители других субъектов РФ смогут приехать с 1 июля.
"Крым вступает в самый горячий период. С 15 июня для крымчан, а также зарегистрированных в Республике Крым и городе Севастополе граждан, начинают работать санатории, пансионаты, гостиницы и отели. А с 1 июля объекты санаторно-курортного комплекса смогут принимать на отдых и всех жителей РФ, уже сегодня можно смело бронировать отдых в Крыму, начиная с июля", - сказал Волченко, слова которого приводит пресс-служба министерства.
По его словам, сегодня очень важно поддержать крымчан и туристов, дать им полную и достоверную информацию о ситуации в Крыму и в случае необходимости помочь решить проблемные вопросы.