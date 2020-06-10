В Крыму подготовку пляжей завершат до 1 июля

"Полная готовность пляжей должна быть до 1 июля. К этой дате должны быть проведены все работы, выверены все механизмы, проведены анализы и необходимые обследования, в том числе обследование дна, налажена работа спасателей. Это очень важно для безопасности гостей. Поэтому к этой дате основная часть пляжей должна быть готова", - сказал Волченко, слова которого приводит пресс-служба министерства.