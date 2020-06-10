В Крыму подготовку пляжей завершат до 1 июля

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости. Подготовка крымских пляжей должна быть завершена до 1 июля, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.
Ранее глава республики Сергей Аксенов распорядился открыть с 15 июня все санатории и гостиницы республики, но только для жителей Крыма. Отдых для туристов из других регионов России в Крыму открывается с 1 июля, бронирование уже разрешено.
"Полная готовность пляжей должна быть до 1 июля. К этой дате должны быть проведены все работы, выверены все механизмы, проведены анализы и необходимые обследования, в том числе обследование дна, налажена работа спасателей. Это очень важно для безопасности гостей. Поэтому к этой дате основная часть пляжей должна быть готова", - сказал Волченко, слова которого приводит пресс-служба министерства.
В первую очередь, по словам министра, важно завершить подготовку наиболее популярных объектов, поскольку традиционно регионы заполняются туристами постепенно и по-разному.
"Прежде всего, будет заполняться Южный берег, также обязательно должна быть готова Евпатория. Некоторые другие регионы, возможно, будут заполняться несколько дольше", - подчеркнул министр.
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