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Дуров прокомментировал разблокировку Telegram в России
Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что в результате разблокировки мессенджера Роскомнадзором вырастет скорость работы мобильных приложений на территории... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-19T07:48
telegram (приложение)
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
павел дуров
технологии
общество
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Дуров красавчеГ, поводил по губам роскомнадзору)))
80
на господдержку рассчитывает? Или в едро?
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РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/150564/29/1505642984_0:0:2048:1152_1400x0_80_0_0_3395c2be36e485b8dda39b6fc73b01c6.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
telegram (приложение), федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), павел дуров, технологии, общество

Дуров прокомментировал разблокировку Telegram в России

23:58 18.06.2020 (обновлено: 07:48 19.06.2020)
30567
CC BY 2.0 / TechCrunch / Pavel DurovСоздатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера "Telegram" Павел Дуров
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
CC BY 2.0 / TechCrunch / Pavel Durov
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что в результате разблокировки мессенджера Роскомнадзором вырастет скорость работы мобильных приложений на территории России, при этом принцип сохранности личных данных в Telegram останется неизменным.
Роскомнадзор в четверг по согласованию с Генпрокуратурой снял требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram, "позитивно оценив высказанную основателем Telegram готовность противодействовать терроризму и экстремизму".
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона
Вчера, 18:01
История блокировки мессенджера Telegram в России
"Должна вырасти стабильность и скорость работы мобильных приложений Telegram на территории России. Также станут доступны без VPN прямые веб-ссылки на каналы и сервисы Telegram, что приведет к росту числа участников каналов и чатов", - написал Дуров на своем канале в Telegram.
Он подчеркнул, что принцип сохранности личных данных остается неизменным: право на конфиденциальность и тайну личной переписки являются фундаментальным принципом мессенджера во всех странах.
"Думаю, что разблокировка станет хорошим сигналом для IT-предпринимателей и инвесторов. Подобные действия российских властей в этом и других направлениях внушают оптимизм. Надеюсь, что положительный тренд будет сохранен, и Россия сможет реализовать свой потенциал в цифровой сфере", - добавил Дуров.
Роскомнадзор с апреля 2018 года блокировал Telegram в России за отказ от предоставления ФСБ информации для расшифровки сообщений - так называемых ключей дешифрования. Вместе с тем, у многих пользователей Telegram продолжал работать.
Здание Государственной Думы РФ
Вчера, 19:01Сказано в эфире
В Госдуме высказались о последствиях разблокировки TelegramРоскомнадзор сообщил, что разблокировал доступ к мессенджеру Telegram. Свое мнение по поводу такого развития событий в интервью радио Sputnik высказал депутат Госдумы Андрей Свинцов.
20964123339
Обсудить 13
Telegram (приложение)Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Павел ДуровТехнологииОбщество
Популярные комментарии
Дуров красавчеГ, поводил по губам роскомнадзору)))
19 июня, 04:27
Алексей Беззубенко
381120128
на господдержку рассчитывает? Или в едро?
19 июня, 00:58
Konstantin Artemiev
16811141
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