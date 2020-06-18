Дуров прокомментировал разблокировку Telegram в России

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что в результате разблокировки мессенджера Роскомнадзором вырастет скорость работы мобильных приложений на территории России, при этом принцип сохранности личных данных в Telegram останется неизменным.
Роскомнадзор в четверг по согласованию с Генпрокуратурой снял требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram, "позитивно оценив высказанную основателем Telegram готовность противодействовать терроризму и экстремизму".
Вчера, 18:01История блокировки мессенджера Telegram в России
"Должна вырасти стабильность и скорость работы мобильных приложений Telegram на территории России. Также станут доступны без VPN прямые веб-ссылки на каналы и сервисы Telegram, что приведет к росту числа участников каналов и чатов", - написал Дуров на своем канале в Telegram.
Он подчеркнул, что принцип сохранности личных данных остается неизменным: право на конфиденциальность и тайну личной переписки являются фундаментальным принципом мессенджера во всех странах.
"Думаю, что разблокировка станет хорошим сигналом для IT-предпринимателей и инвесторов. Подобные действия российских властей в этом и других направлениях внушают оптимизм. Надеюсь, что положительный тренд будет сохранен, и Россия сможет реализовать свой потенциал в цифровой сфере", - добавил Дуров.
Роскомнадзор с апреля 2018 года блокировал Telegram в России за отказ от предоставления ФСБ информации для расшифровки сообщений - так называемых ключей дешифрования. Вместе с тем, у многих пользователей Telegram продолжал работать.