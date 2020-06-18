https://ria.ru/20200618/1573156352.html
На пляже на Финском заливе от удара молнии погиб ребенок
Семилетний ребенок погиб от удара молнии во время грозы на берегу Финского залива в Петродворцовом районе Петербурга, сообщил РИА Новости источник в силовых... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T23:39
2020-06-19T04:49
санкт-петербург
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569988222_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_a2570745728caa7c4ad261f750bed149.jpg
https://ria.ru/20200613/1572890198.html
2
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569988222_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_a2570745728caa7c4ad261f750bed149.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569988222_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_2d380453c1df51637c4d2e54346fdd97.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569988222_651:0:2699:2048_1400x0_80_0_0_af1fa651a6e038e3680317fabc8df62e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, происшествия