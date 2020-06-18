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На пляже на Финском заливе от удара молнии погиб ребенок
Семилетний ребенок погиб от удара молнии во время грозы на берегу Финского залива в Петродворцовом районе Петербурга, сообщил РИА Новости источник в силовых... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-19T04:49
санкт-петербург
происшествия
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РИА Новости
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60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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санкт-петербург, происшествия

На пляже на Финском заливе от удара молнии погиб ребенок

23:39 18.06.2020 (обновлено: 04:49 19.06.2020)
20386
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Семилетний ребенок погиб от удара молнии во время грозы на берегу Финского залива в Петродворцовом районе Петербурга, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
"Мальчик семи лет скончался в результате удара молнии на пляже Финского залива. Инцидент произошел в четверг вечером", - сказал собеседник агентства.
По его словам, мальчик отдыхал с родителями в Ломоносове в загородном отеле.
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