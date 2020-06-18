Минобрнауки не рассматривает перенос начала учебного года в вузах

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Министерство науки и высшего образования РФ не рассматривает перенос начала учебного года в вузах с 1 сентября на 1 октября, это может повысить учебную нагрузку, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил из-за эпидемии коронавируса перенести начало учебного года на 1 октября и в дальнейшем сохранить это новшество.

"В министерстве перенос начала учебного года в высших учебных заведениях не рассматривается. Это связано, в том числе, с соблюдением законодательства при реализации образовательных программ", - заявили в пресс-службе, отвечая на вопрос о том, как в министерстве относятся к выдвинутому Жириновским предложению.

Как отметили в ведомстве, начало учебного года по очной и очно-заочной формам обучения начинается 1 сентября. Вуз же может перенести срок начала учебного года по очной и очно-заочной формам обучения не более чем на два месяца.

В министерстве пояснили, что перенос начала учебного года повлечет изменение образовательной программы - учебного плана и календарного учебного графика. Объем образовательной программы устанавливается федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования и не меняется независимо от срока, формы обучения и применяемых образовательных технологий.

"Таким образом, при переносе начала учебного года неизбежно повысится недельная учебная нагрузка", - добавили в Минобрнауки.