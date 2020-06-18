Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200618/1573156139.html
Минобрнауки не рассматривает перенос начала учебного года в вузах
Министерство науки и высшего образования РФ не рассматривает перенос начала учебного года в вузах с 1 сентября на 1 октября, это может повысить учебную... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T23:19
россия
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
вузы
лдпр
владимир жириновский
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568786484_183:242:3393:2048_1400x0_80_0_0_621c962417b158da0e6b6eff28ec855a.jpg
https://ria.ru/20200618/1573154888.html
https://ria.ru/20200618/1573153781.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568786484_183:242:3393:2048_1400x0_80_0_0_621c962417b158da0e6b6eff28ec855a.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568786484_854:144:3393:2048_1400x0_80_0_0_47dc45e1160ca362687e35ee8efb7c94.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568786484_1483:138:3393:2048_1400x0_80_0_0_dda402859e5029f2544f91f23c807da7.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), вузы, лдпр, владимир жириновский, общество

Минобрнауки не рассматривает перенос начала учебного года в вузах

23:19 18.06.2020
1936
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПреподаватель проводит онлайн урок в аудитории Национального исследовательского технологического университета "МИСиС"
Преподаватель проводит онлайн урок в аудитории Национального исследовательского технологического университета МИСиС
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Министерство науки и высшего образования РФ не рассматривает перенос начала учебного года в вузах с 1 сентября на 1 октября, это может повысить учебную нагрузку, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил из-за эпидемии коронавируса перенести начало учебного года на 1 октября и в дальнейшем сохранить это новшество.
"В министерстве перенос начала учебного года в высших учебных заведениях не рассматривается. Это связано, в том числе, с соблюдением законодательства при реализации образовательных программ", - заявили в пресс-службе, отвечая на вопрос о том, как в министерстве относятся к выдвинутому Жириновским предложению.
Как отметили в ведомстве, начало учебного года по очной и очно-заочной формам обучения начинается 1 сентября. Вуз же может перенести срок начала учебного года по очной и очно-заочной формам обучения не более чем на два месяца.
Абитуриент перед собеседованием с приемной комиссией
Вчера, 22:26
Абитуриентам разрешили подать документы в вузы онлайн
В министерстве пояснили, что перенос начала учебного года повлечет изменение образовательной программы - учебного плана и календарного учебного графика. Объем образовательной программы устанавливается федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования и не меняется независимо от срока, формы обучения и применяемых образовательных технологий.
"Таким образом, при переносе начала учебного года неизбежно повысится недельная учебная нагрузка", - добавили в Минобрнауки.
По информации ведомства, также необходимо обеспечить право обучающихся на каникулы в следующем учебном году. Продолжительность каникул в течение учебного года должна составлять 7-10 недель, если иное не установлено стандартом.
Аттестаты на церемонии вручения аттестатов в школе
Вчера, 21:29
Все выданные в этом учебном году аттестаты признали действительными
410011
Обсудить 0
РоссияМинистерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)ВузыЛДПРВладимир ЖириновскийОбщество
Рекомендуем
Раковая клетка
Врач рассказала о способе определить рак по запаху
Стакан воды
Родители погубили ребенка, заставив выпить воду
Народный артист РФ Александр Домогаров
Домогаров отказался выходить на сцену из-за Ефремова
Раковые клетки
Названы пять симптомов рака кишечника
Пробирки с образцами биоматериалов для тестирования на коронавирус нового типа в Клиническом медицинском центре Читы
Попова: серьезного снижения заболеваемости COVID-19 нет в десяти регионах
Машина следственного комитета у подъезда дома на севере Москвы, где неизвестный мужчина открыл стрельбу
При стрельбе в жилом доме в Москве погибли четыре человека
Вильнюс, Литва
МИД Литвы вызвал представителя российского посольства
Актер Александр Домогаров
Домогаров объяснил свой пост о Ефремове
Кадр видео, опубликованного в Instagram Филиппа Киркорова
Киркоров ответил обидевшимся на него из-за видео десантникам
Зарядка смартфона
Эксперт рассказал, как нельзя заряжать телефон
Археологические раскопки
В руинах польского замка нашли клад времен Второй мировой войны
Крым
В Госдуме предостерегли Украину от добычи газа у берегов Крыма
Купюра 2000 рублей
Генпрокуратура назвала самые коррупционные регионы в России
Николай Цискаридзе
Цискаридзе рассказал о "чудовищном" моральном состоянии Ефремова
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
Опубликована переписка с семьей Захарова по компенсации от Ефремова
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:04В Москве в пятницу ожидаются гроза и до плюс 30 градусов
08:00В Москве 21 июня пройдет акция "Спасибо медработникам"
07:57Трамп заявил, что знает много интересного об инциденте с НЛО в 1947 году
07:55В Индии выявили 13,5 тысячи новых случаев заражения коронавирусом
07:53В Приамурье число умерших от COVID-19 достигло семи
07:50В Приморье попали на видео тигрица с детенышами у озера
07:49В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 182 пациента с коронавирусом
07:42Эпидемиолог: нет нужды тестировать на COVID-19 все население Пекина
07:33В Киргизии за сутки выявили 132 случая COVID-19
07:32В Кузбассе за сутки выявили 61 случай коронавируса
07:21В Иркутске водителя бетономешалки будут судить за "пьяное" ДТП
07:19ВЦИОМ: россияне считают, что при разводе ребенку важно общение с отцом
07:15Исследование: 40% россиян рассчитывают на статус вуза при трудоустройстве
07:13Милонов предложил ввести маркировку для астрологических прогнозов
07:11В Ангарске трамвай столкнулся с грузовиком
07:09В Чите автомобиль со взрослыми и детьми скатился в озеро
07:09В руинах польского замка нашли клад времен Второй мировой войны
07:06В Новой Зеландии после убийства полицейского арестовали двух мужчин
06:49Госминистр иностранных дел ОАЭ раскритиковал Хафтара
06:45В Госдуме предостерегли Украину от добычи газа у берегов Крыма
Лента новостейМолния