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Минобрнауки не рассматривает перенос начала учебного года в вузах
Министерство науки и высшего образования РФ не рассматривает перенос начала учебного года в вузах с 1 сентября на 1 октября, это может повысить учебную... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T23:19
2020-06-18T23:19
россия
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
вузы
лдпр
владимир жириновский
общество
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РИА Новости
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россия, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), вузы, лдпр, владимир жириновский, общество
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Министерство науки и высшего образования РФ не рассматривает перенос начала учебного года в вузах с 1 сентября на 1 октября, это может повысить учебную нагрузку, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский
предложил из-за эпидемии коронавируса перенести начало учебного года на 1 октября и в дальнейшем сохранить это новшество.
"В министерстве перенос начала учебного года в высших учебных заведениях не рассматривается. Это связано, в том числе, с соблюдением законодательства при реализации образовательных программ", - заявили в пресс-службе, отвечая на вопрос о том, как в министерстве относятся к выдвинутому Жириновским предложению.
Как отметили в ведомстве, начало учебного года по очной и очно-заочной формам обучения начинается 1 сентября. Вуз же может перенести срок начала учебного года по очной и очно-заочной формам обучения не более чем на два месяца.
В министерстве пояснили, что перенос начала учебного года повлечет изменение образовательной программы - учебного плана и календарного учебного графика. Объем образовательной программы устанавливается федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования и не меняется независимо от срока, формы обучения и применяемых образовательных технологий.
"Таким образом, при переносе начала учебного года неизбежно повысится недельная учебная нагрузка", - добавили в Минобрнауки.
По информации ведомства, также необходимо обеспечить право обучающихся на каникулы в следующем учебном году. Продолжительность каникул в течение учебного года должна составлять 7-10 недель, если иное не установлено стандартом.