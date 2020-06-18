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Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев
Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев скончался. Об этом сообщил РИА Новости врио руководителя региона Олег Николаев. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-19T04:43
михаил игнатьев
чувашская республика (чувашия)
политика
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Посудился с путиным...
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Хороший был человек и руководитель. Соболезную родным и близким.
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чувашская республика (чувашия)
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572042810_0:0:4565:2568_1400x0_80_0_0_ae6808daf8879fc193f7361471063529.jpg
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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михаил игнатьев, чувашская республика (чувашия), политика

Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев

22:56 18.06.2020 (обновлено: 04:43 19.06.2020)
115703
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМихаил Игнатьев
Михаил Игнатьев
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев скончался. Об этом сообщил РИА Новости врио руководителя региона Олег Николаев.

"У меня есть подтверждение по официальным каналам", — сказал РИА Новости Николаев.

В конце мая стало известно, что Игнатьева госпитализировали в Санкт-Петербурге с двусторонней пневмонией и высоким процентом поражения легких. По данным РИА Новости, его подключили к аппарату ИВЛ.
В феврале Путин отрешил Игнатьева от должности в связи с утратой доверия. Исполняющим обязанности главы региона назначили депутата Госдумы от партии "Справедливая Россия" Олега Николаева.
Михаил Игнатьев
Вчера, 23:33
Биография Михаила Игнатьева
755214138042131
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Михаил ИгнатьевЧувашская Республика (Чувашия)Политика
Популярные комментарии
Посудился с путиным...
18 июня, 23:09
РПРоман Пнр
1263488580
Хороший был человек и руководитель. Соболезную родным и близким.
18 июня, 23:22
Ярослав Погодин
583662103
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