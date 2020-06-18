https://ria.ru/20200618/1573155846.html
Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев
Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев скончался. Об этом сообщил РИА Новости врио руководителя региона Олег Николаев. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T22:56
2020-06-19T04:43
михаил игнатьев
чувашская республика (чувашия)
политика
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https://ria.ru/20200618/1573156269.html
Роман Пнр
Посудился с путиным...
261
Ярослав Погодин
Хороший был человек и руководитель. Соболезную родным и близким.
178
66
чувашская республика (чувашия)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572042810_0:0:4565:2568_1400x0_80_0_0_ae6808daf8879fc193f7361471063529.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил игнатьев, чувашская республика (чувашия), политика