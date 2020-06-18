Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев

"У меня есть подтверждение по официальным каналам", — сказал РИА Новости Николаев.

В конце мая стало известно, что Игнатьева госпитализировали в Санкт-Петербурге с двусторонней пневмонией и высоким процентом поражения легких. По данным РИА Новости, его подключили к аппарату ИВЛ.