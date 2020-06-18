https://ria.ru/20200618/1573155583.html
Врач рассказала о способе определить рак по запаху
Необычный запах пота может быть признаком деструктивных процессов в организме и неправильной работы некоторых органов, заявила в эфире телеканала "Россия 1"... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T22:49
2020-06-19T07:31
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ирина скорогудаева
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общество
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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диабет, ирина скорогудаева, рак, здоровье, здоровье - общество, общество
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости.
Необычный запах пота может быть признаком деструктивных процессов в организме и неправильной работы некоторых органов, заявила в эфире телеканала "Россия 1"
врач-дерматолог Ирина Скорогудаева
.
Она рассказала, что часто при онкологических заболеваниях
человек начинает больше потеть, а у тела формируется специфический "запах несвежего мяса".
Скорогудаева пояснила, что во время борьбы со злокачественными образованиями организм вырабатывает "фактор некроза опухоли", который повышает температуру тела.
"И одним из признаков онкозаболевания является небольшая температура, которая долго держится", — указала она.
Чтобы снизить температуру тела, организм запускает систему терморегуляции, и человек начинает потеть.
От диабетиков, в свою очередь, часто пахнет ацетоном или прелыми яблоками.
"Если у вас на фоне сахарного диабета снижается уровень инсулина, значит, глюкоза не входит в клетки, а они должны как-то вырабатывать энергию и поэтому переходят на жиры", — сказала дерматолог.
В результате этого процесса в организме больных сахарным диабетом формируются кетоновые тела, которые превращаются в ацетон, заметила Скорогудаева.
При проблемах с печенью и почками пот приобретает запах аммиака, добавила она.