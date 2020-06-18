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Врач рассказала о способе определить рак по запаху
Необычный запах пота может быть признаком деструктивных процессов в организме и неправильной работы некоторых органов, заявила в эфире телеканала "Россия 1"... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-19T07:31
диабет
ирина скорогудаева
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353
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диабет, ирина скорогудаева, рак, здоровье, здоровье - общество, общество

Врач рассказала о способе определить рак по запаху

22:49 18.06.2020 (обновлено: 07:31 19.06.2020)
35247
© Depositphotos / vitanovskiРаковая клетка
Раковая клетка
© Depositphotos / vitanovski
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Необычный запах пота может быть признаком деструктивных процессов в организме и неправильной работы некоторых органов, заявила в эфире телеканала "Россия 1" врач-дерматолог Ирина Скорогудаева.
Она рассказала, что часто при онкологических заболеваниях человек начинает больше потеть, а у тела формируется специфический "запах несвежего мяса".
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Скорогудаева пояснила, что во время борьбы со злокачественными образованиями организм вырабатывает "фактор некроза опухоли", который повышает температуру тела.
"И одним из признаков онкозаболевания является небольшая температура, которая долго держится", — указала она.
Чтобы снизить температуру тела, организм запускает систему терморегуляции, и человек начинает потеть.
От диабетиков, в свою очередь, часто пахнет ацетоном или прелыми яблоками.
"Если у вас на фоне сахарного диабета снижается уровень инсулина, значит, глюкоза не входит в клетки, а они должны как-то вырабатывать энергию и поэтому переходят на жиры", — сказала дерматолог.
В результате этого процесса в организме больных сахарным диабетом формируются кетоновые тела, которые превращаются в ацетон, заметила Скорогудаева.
При проблемах с печенью и почками пот приобретает запах аммиака, добавила она.
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РПРоман Пнр
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