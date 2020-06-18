Обнаружены фотографии украденной картины Ван Гога

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Фотографии украденной картины Ван Гога "Весенний сад. Сад у дома священника в Нюэнене весной" были обнаружены в преступном мире, сообщил нидерландский детектив, занимающийся расследованием преступлений в сфере искусства, Артур Брэнд на своей странице в Twitter.

Breaking: Proof of life of the #VanGogh recently stolen in Laren. Remarkable picture circulating in maffia-circles. My theory that this was a copycat of the 2002 Van Gogh-robbery by Octave Durham seems even more likely now: his book is next to the painting... pic.twitter.com/30Oq2oE6I5 — Arthur Brand (@brand_arthur) June 18, 2020

"Срочно: Доказательство, что (картина – ред.) Ван Гога, недавно украденная в Ларене, жива. Выдающаяся картина, циркулирующая в мафиозных кругах. Моя теория о том, что это был подражатель кражи (двух картин – ред.) Ван Гога Октавом Даремом в 2002, кажется теперь еще более вероятной: его книга рядом с картиной", - написал детектив в Twitter, приложив две фотографии.

Как сообщает специализирующийся на искусстве портал Artnet, на одной из них видна картина, слева от нее лежит экземпляр газеты New York Times за 30 мая, а справа – биография на голландском языке похитителя произведений искусства Октава Дарема "Meesterdief" ("Вор-мастер" - ред.) 2018 года.

Он известен тем, что в 2002 году украл две картины Ван Гога "Вид на море в Схевенингене" (1882) и "Выход из протестантской церкви в Нюэнене" (1882-84).

На второй фотографии видна обратная сторона картины.

"Это хорошая новость. Иногда преступники начинают нервничать, когда не могут сразу же продать работу или думают, что полиция у них на хвосте, и они уничтожают ее", - сообщил Брэнд порталу.

По его словам, маловероятно, что вор удерживает картину ради выкупа, скорее всего он пытается найти покупателя. При этом он считает, что Дарем не является подозреваемым в данном деле, так как у него есть алиби – в момент кражи он находился в больнице. Брэнд предположил, что информация о местонахождении картины может быть использована в качестве разменной монеты, чтобы договориться с властями о более мягком приговоре.