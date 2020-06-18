Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200618/1573153913.html
Пьяный водитель сбил двух девочек в Башкирии
Пьяный житель башкирского Стерлитамака сбил двух девочек, в результате одна погибла, вторая с травмами госпитализирована, сообщает ГИБДД по региону. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-19T00:09
республика башкортостан
стерлитамак
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/151849/23/1518492397_0:158:3077:1889_1400x0_80_0_0_d0b886751469025b4c0884e2fc0e4e1d.jpg
https://ria.ru/20200618/1573141833.html
3
республика башкортостан
стерлитамак
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/151849/23/1518492397_0:158:3077:1889_1400x0_80_0_0_d0b886751469025b4c0884e2fc0e4e1d.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/151849/23/1518492397_174:0:2905:2048_1400x0_80_0_0_6a61af8425f7c6bc406f9db1c397064e.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/151849/23/1518492397_515:0:2563:2048_1400x0_80_0_0_7d2811ee0352af4305f897ce2828b4dd.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
республика башкортостан, стерлитамак, происшествия

Пьяный водитель сбил двух девочек в Башкирии

21:34 18.06.2020 (обновлено: 00:09 19.06.2020)
2576
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
УФА, 18 июн - РИА Новости. Пьяный житель башкирского Стерлитамака сбил двух девочек, в результате одна погибла, вторая с травмами госпитализирована, сообщает ГИБДД по региону.
По данным ведомства, авария произошла на улице Горького в Стерлитамаке. Местный житель за рулём отечественной машины наехал на двух девочек 13 и 14 лет.
Вынесение приговора внуку экс-губернатора Ишаева. Кадры из зала суда
Вчера, 17:26
Внук экс-губернатора Хабаровского края получил 12 суток за пьяное ДТП
"Дети с травмами были доставлены в больницу, одна из девочек скончалась. Предположительно водитель был пьян. Идёт разбирательство",- сообщили в башкирской Госавтоинспекции.
0001293
Обсудить 3
Республика БашкортостанСтерлитамакПроисшествия
Рекомендуем
Машина скорой помощи
На пляже на Финском заливе от удара молнии погиб ребенок
Народный артист РФ Александр Домогаров
Домогаров отказался выходить на сцену из-за Ефремова
Кадры квартиры, где произошла стрельба. Видео СК
СК показал видео из квартиры в Москве, где погибли четыре человека
Крым
В Госдуме предостерегли Украину от добычи газа у берегов Крыма
Раковая клетка
Врач рассказала о способе определить рак по запаху
Стакан воды
Родители погубили ребенка, заставив выпить воду
Михаил Игнатьев
Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев
Зарядка смартфона
Эксперт рассказал, как нельзя заряжать телефон
Николай Цискаридзе
Цискаридзе рассказал о "чудовищном" моральном состоянии Ефремова
Сергей Хрущев
Сын Никиты Хрущева умер в США
Актер Александр Домогаров
Домогаров объяснил свой пост о Ефремове
Владимир Зеленский и Вера Брежнева в фильме 8 лучших свиданий
Турецкая газета "поженила" Зеленского на Вере Брежневой
Галина Дашевская в сцене из спектакля Идиот в театре имени Моссовета
В Подмосковье поезд насмерть сбил актрису Галину Дашевскую
Американские флаги в Вашингтоне
Посольство в США призвало конгрессменов к отказу от "страшилок" о России
Молоток судьи
Сыгравший депутата Наливкина актер не будет обжаловать арест
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:00В Москве 21 июня пройдет акция "Спасибо медработникам"
07:57Трамп заявил, что знает много интересного об инциденте с НЛО в 1947 году
07:55В Индии выявили 13,5 тысячи новых случаев заражения коронавирусом
07:53В Приамурье число умерших от COVID-19 достигло семи
07:50В Приморье попали на видео тигрица с детенышами у озера
07:49В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 182 пациента с коронавирусом
07:42Эпидемиолог: нет нужды тестировать на COVID-19 все население Пекина
07:33В Киргизии за сутки выявили 132 случая COVID-19
07:32В Кузбассе за сутки выявили 61 случай коронавируса
07:21В Иркутске водителя бетономешалки будут судить за "пьяное" ДТП
07:19ВЦИОМ: россияне считают, что при разводе ребенку важно общение с отцом
07:15Исследование: 40% россиян рассчитывают на статус вуза при трудоустройстве
07:13Милонов предложил ввести маркировку для астрологических прогнозов
07:11В Ангарске трамвай столкнулся с грузовиком
07:09В Чите автомобиль со взрослыми и детьми скатился в озеро
07:09В руинах польского замка нашли клад времен Второй мировой войны
07:06В Новой Зеландии после убийства полицейского арестовали двух мужчин
06:49Госминистр иностранных дел ОАЭ раскритиковал Хафтара
06:45В Госдуме предостерегли Украину от добычи газа у берегов Крыма
06:42В Крыму назвали продление санкций ЕС "очередным выхлопом"
Лента новостейМолния