Путин назвал темы предстоящей встречи лидеров ядерной пятерки

ВАШИНГТОН, 18 июн – РИА Новости. Мировая экономика и вызванный коронавирусом кризис будут отдельной темой предстоящей встречи лидеров пяти ядерных держав – постоянных членов СБ ООН, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Особый пункт повестки встречи – ситуация в мировой экономике. И прежде всего преодоление экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса", - написал он в статье о Второй мировой войне, опубликованной в издании National Interest в четверг.
По его словам, страны принимают беспрецедентные меры для защиты здоровья и жизни людей и поддержки граждан, которые оказались в сложной жизненной ситуации.
"Наша способность работать совместно и согласованно как настоящие партнеры покажет, насколько будут серьезны последствия пандемии и как быстро мировая экономика может выйти из рецессии", - написал Путин.
Он отметил, что недопустимо превращать экономику в инструмент давления и конфронтации.