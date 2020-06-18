https://ria.ru/20200618/1573153808.html
Путин надеется на скорейшую встречу лидеров ядерной пятерки ООН
Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что личная встреча лидеров ядерной пятерки ООН сможет состояться как можно скорее, благодарен за согласие... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T21:31
2020-06-18T21:31
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ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, весь мир, владимир путин, оон, в мире