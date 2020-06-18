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Путин надеется на скорейшую встречу лидеров ядерной пятерки ООН
Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что личная встреча лидеров ядерной пятерки ООН сможет состояться как можно скорее, благодарен за согласие... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T21:31
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353
60
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россия, весь мир, владимир путин, оон, в мире

Путин надеется на скорейшую встречу лидеров ядерной пятерки ООН

21:31 18.06.2020
1056
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 18 июн – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что личная встреча лидеров ядерной пятерки ООН сможет состояться как можно скорее, благодарен за согласие международных партнеров на ее проведение.
"Наши коллеги, мистер Си Цзиньпин, мистер Макрон, мистер Трамп, мистер Джонсон поддержали российскую инициативу провести встречу лидеров пятерки ядерных держав - постоянных членов Совета Безопасности (ООН)", - говорится в статье Путина, опубликованной в четверг в американском издании National Interest.
Президент РФ Владимир Путин
Вчера, 21:27
Путин: саммит ядерной пятерки поможет найти ответы на современные вызовы
"Мы благодарим их за это и надеемся, что такая личная встреча сможет пройти как можно скорее", - отметил президент России.
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