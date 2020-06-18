https://ria.ru/20200618/1573153781.html
Все выданные в этом учебном году аттестаты признали действительными
Министерство просвещения России признало все аттестаты, выданные в этом учебном году, действительными, соответствующий документ опубликован на официальном... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T21:29
2020-06-18T21:29
россия
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
общество
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россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), общество