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Путин прокомментировал слова Зеленского, сравнившего СССР и Германию
Президент России Владимир Путин прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского, который сравнил СССР и фашистскую Германию. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-19T00:11
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Путин прокомментировал слова Зеленского, сравнившего СССР и Германию

21:08 18.06.2020 (обновлено: 00:11 19.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского, который сравнил СССР и фашистскую Германию.
"Негативно. Я думаю, что и для него самого — Владимира Александровича — ничего в этом хорошего нет, имея в виду, что сама Украина сильно пострадала в ходе Второй мировой войны", — ответил Путин на вопрос, как слова Зеленского могут сказаться на отношениях c Украиной, в эфире телеканала "Россия 1".
Ранее Зеленский во время визита в Польшу вслед за президентом страны Анджеем Дудой возложил на Советский Союз вину за начало Второй мировой войны. Затем он, говоря об освобождении нацистского лагеря смерти Освенцим, перечислил украинцев, участвовавших в этой операции. При этом президент Украины в своей речи опустил тот факт, что концлагерь, как и всю Польшу, освободили солдаты Красной армии.
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков
10 июня, 12:37
В Кремле объяснили, почему не пригласили Зеленского на парад Победы
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75 лет Великой ПобедыРоссияСитуация на УкраинеАнджей ДудаОсвенцимВладимир ЗеленскийВладимир ПутинПольшаСССРУкраинаВ мире
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18 июня, 21:47
Ю.Юрий .
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