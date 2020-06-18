"Нафтогаз" захотел добывать нефть и газ рядом с Крымом

Он отметил, что, после того как Крым стал российским регионом, "Нафтогаз" прекратил разработку месторождений вблизи полуострова.

Сейчас компания изучает возможности возобновить добычу и привлечь инвесторов.

"У нас есть амбиции перейти в Черное море, мы уверены, что там большие ресурсы", — сказал он во время онлайн-дискуссии "Нафтогаз". Что дальше?".

Месторождения углеводородов на шельфе Черного и в акватории Азовского морей, а также в сухопутной части полуострова эксплуатирует компания " Черноморнефтегаз ". До 17 марта 2014 года она принадлежала "Нафтогазу", но после воссоединения Крыма с Россией ее национализировали.

В сентябре 2016 года Украина инициировала арбитражное производство, ссылаясь на конвенцию ООН по морскому праву, с требованием подтвердить ее права как прибрежного государства в Черном и Азовском морях и Керченском проливе, а также обязать Россию выплатить компенсацию. В феврале 2018 года Киев подготовил меморандум со своей позицией. Иск касается, в частности, якобы нарушенных прав Украины на полезные ископаемые, нефть, газ и рыбные ресурсы на морском шельфе вокруг полуострова.