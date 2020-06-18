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"Нафтогаз" захотел добывать нефть и газ рядом с Крымом
"Нафтогаз Украины" планирует возобновить добычу углеводородов на шельфе Черного моря, заявил главный исполнительный директор компании Отто Ватерландер, сообщает РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T20:55
ситуация на украине
черное море
азовское море
нафтогаз украины
владимир путин
республика крым
украина
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https://ria.ru/20200515/1571458575.html
Пусть только сунутся. Топить все укровское
136
А ведь признают права Украины, выпишут компенсацию в 150 миллиардов долларов или больше , потом начислят процентов до 250 миллиардов долларов, и начнут арестовывать и распродавать Российские активы по всему Западному миру . А всем хиханьки да хаханьки . Россияне вы хоть понимаете, что страну лишают всего нажитого за последние лет так 150. При чем после ареста, будут с аукциона все продавать. То есть то , что стоит триллион долларов, продадут за четверть цены .
129
38
черное море
азовское море
республика крым
украина
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/155877/13/1558771308_0:114:2997:1800_1400x0_80_0_0_81d80e8b3037242ba3bdb4f7b7d046db.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация на украине, черное море, азовское море, нафтогаз украины, владимир путин, республика крым, украина

"Нафтогаз" захотел добывать нефть и газ рядом с Крымом

20:37 18.06.2020 (обновлено: 20:55 18.06.2020)
25963
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВид на набережную с Генуэзской крепости в Судаке
Вид на набережную с Генуэзской крепости в Судаке
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. "Нафтогаз Украины" планирует возобновить добычу углеводородов на шельфе Черного моря, заявил главный исполнительный директор компании Отто Ватерландер, сообщает Korrespondent.
Он отметил, что, после того как Крым стал российским регионом, "Нафтогаз" прекратил разработку месторождений вблизи полуострова.
Сейчас компания изучает возможности возобновить добычу и привлечь инвесторов.
"У нас есть амбиции перейти в Черное море, мы уверены, что там большие ресурсы", — сказал он во время онлайн-дискуссии "Нафтогаз". Что дальше?".
Офис компании Нафтогаз в Киеве
10 февраля, 15:02
"Нафтогаз" готовит новые иски к России по имуществу в Крыму
Месторождения углеводородов на шельфе Черного и в акватории Азовского морей, а также в сухопутной части полуострова эксплуатирует компания "Черноморнефтегаз". До 17 марта 2014 года она принадлежала "Нафтогазу", но после воссоединения Крыма с Россией ее национализировали.
В сентябре 2016 года Украина инициировала арбитражное производство, ссылаясь на конвенцию ООН по морскому праву, с требованием подтвердить ее права как прибрежного государства в Черном и Азовском морях и Керченском проливе, а также обязать Россию выплатить компенсацию. В феврале 2018 года Киев подготовил меморандум со своей позицией. Иск касается, в частности, якобы нарушенных прав Украины на полезные ископаемые, нефть, газ и рыбные ресурсы на морском шельфе вокруг полуострова.
Россия на предварительном этапе в мае 2018 года внесла свои возражения. В частности, Москва считает, что у арбитража нет юрисдикции для рассмотрения дела, поскольку разбирательство касается претензии на суверенитет над Крымом и не является спором о толковании конвенции.
Исполнительный директор НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко во время брифинга в Киеве
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595741043649
Обсудить 38
Ситуация на УкраинеЧерное мореАзовское мореНафтогаз УкраиныВладимир ПутинРеспублика КрымУкраина
Популярные комментарии
Пусть только сунутся. Топить все укровское
18 июня, 20:47
Ю.Юрий .
12850102
А ведь признают права Украины, выпишут компенсацию в 150 миллиардов долларов или больше , потом начислят процентов до 250 миллиардов долларов, и начнут арестовывать и распродавать Российские активы по всему Западному миру . А всем хиханьки да хаханьки . Россияне вы хоть понимаете, что страну лишают всего нажитого за последние лет так 150. При чем после ареста, будут с аукциона все продавать. То есть то , что стоит триллион долларов, продадут за четверть цены .
18 июня, 21:09
freizdorf
813124100
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