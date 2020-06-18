https://ria.ru/20200618/1573152763.html
"Нафтогаз" захотел добывать нефть и газ рядом с Крымом
"Нафтогаз Украины" планирует возобновить добычу углеводородов на шельфе Черного моря, заявил главный исполнительный директор компании Отто Ватерландер, сообщает РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T20:37
2020-06-18T20:55
ситуация на украине
черное море
азовское море
нафтогаз украины
владимир путин
республика крым
украина
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https://ria.ru/20200210/1564505408.html
https://ria.ru/20200515/1571458575.html
Юрий .
Пусть только сунутся. Топить все укровское
136
freizdorf
А ведь признают права Украины, выпишут компенсацию в 150 миллиардов долларов или больше , потом начислят процентов до 250 миллиардов долларов, и начнут арестовывать и распродавать Российские активы по всему Западному миру . А всем хиханьки да хаханьки . Россияне вы хоть понимаете, что страну лишают всего нажитого за последние лет так 150. При чем после ареста, будут с аукциона все продавать. То есть то , что стоит триллион долларов, продадут за четверть цены .
129
38
черное море
азовское море
республика крым
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/155877/13/1558771308_0:114:2997:1800_1400x0_80_0_0_81d80e8b3037242ba3bdb4f7b7d046db.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация на украине, черное море, азовское море, нафтогаз украины, владимир путин, республика крым, украина
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости.
"Нафтогаз Украины
" планирует возобновить добычу углеводородов на шельфе Черного моря
, заявил главный исполнительный директор компании Отто Ватерландер, сообщает Korrespondent
.
Он отметил, что, после того как Крым
стал российским регионом, "Нафтогаз" прекратил разработку месторождений вблизи полуострова.
Сейчас компания изучает возможности возобновить добычу и привлечь инвесторов.
"У нас есть амбиции перейти в Черное море, мы уверены, что там большие ресурсы", — сказал он во время онлайн-дискуссии "Нафтогаз". Что дальше?".
Месторождения углеводородов на шельфе Черного и в акватории Азовского морей, а также в сухопутной части полуострова эксплуатирует компания "Черноморнефтегаз
". До 17 марта 2014 года она принадлежала "Нафтогазу", но после воссоединения Крыма с Россией ее национализировали.
В сентябре 2016 года Украина инициировала арбитражное производство, ссылаясь на конвенцию ООН по морскому праву, с требованием подтвердить ее права как прибрежного государства в Черном и Азовском морях и Керченском проливе, а также обязать Россию выплатить компенсацию. В феврале 2018 года Киев подготовил меморандум со своей позицией. Иск касается, в частности, якобы нарушенных прав Украины на полезные ископаемые, нефть, газ и рыбные ресурсы на морском шельфе вокруг полуострова.
Россия на предварительном этапе в мае 2018 года внесла свои возражения. В частности, Москва считает, что у арбитража нет юрисдикции для рассмотрения дела, поскольку разбирательство касается претензии на суверенитет над Крымом и не является спором о толковании конвенции.