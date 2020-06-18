https://ria.ru/20200618/1573152337.html
В России более 5,3 тысячи военных вылечились от коронавируса
Более 5,3 тысячи российских военных вылечились от коронавируса, за сутки выздоровели 118 человек, сообщается в бюллетене Минобороны РФ. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T20:21
2020-06-18T20:21
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
здоровье - общество
министерство обороны рф (минобороны рф)
общество
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1
россия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571779838_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_beea1c7c87f0304901b3bff7e34a7dfa.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости.
Более 5,3 тысячи российских военных вылечились от коронавируса, за сутки выздоровели 118 человек, сообщается в бюллетене Минобороны РФ
.
"За прошедшие сутки в Вооруженных силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровели 118 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооруженных силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 5345 человек. Общая численность снятых с медицинского контроля военнослужащих (нарастающим итогом) увеличилась до 15 483 человек", - говорится в сообщении.
Также общее число вылечившихся среди гражданского персонала выросло до 615.
На 18 июня в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях установлено 1557 военнослужащих с положительными результатами тестирования. Среди курсантов и слушателей вузов болеют 260 военных.
Общая численность военнослужащих и гражданских лиц, проходящих лечение в 16 многофункциональных медцентрах Минобороны РФ, составляет 663 человека.
Отмечается, что в новых медицинских центрах помощь оказывается как военнослужащим, так и гражданскому населению. С начала функционирования многопрофильных центров, возведенных Минобороны РФ в 15 регионах страны, медпомощь уже была оказана 617 пациентам, из них 122 человека гражданские жители. Все они получили необходимое лечение в стационарных условиях, выздоровели и были выписаны.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф.