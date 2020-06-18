В России более 5,3 тысячи военных вылечились от коронавируса

"За прошедшие сутки в Вооруженных силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровели 118 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооруженных силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 5345 человек. Общая численность снятых с медицинского контроля военнослужащих (нарастающим итогом) увеличилась до 15 483 человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в новых медицинских центрах помощь оказывается как военнослужащим, так и гражданскому населению. С начала функционирования многопрофильных центров, возведенных Минобороны РФ в 15 регионах страны, медпомощь уже была оказана 617 пациентам, из них 122 человека гражданские жители. Все они получили необходимое лечение в стационарных условиях, выздоровели и были выписаны.