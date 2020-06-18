В Пензенской области умерла еще одна пациентка с COVID-19

САРАТОВ, 18 июн - РИА Новости. Еще одна пациентка с коронавирусом скончалась в Пензенской области, общее число умерших в регионе увеличилось до 34 человек, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
Всего в области лабораторно подтверждено 4076 случаев коронавируса. К 17 июня скончались 33 человека с COVID-19, включая гражданина Казахстана.
"Ушла из жизни пациентка 1953 года рождения. Сопутствующие (заболевания): хроническая ишемическая болезнь сердца, постинфарктный кардиосклероз, атеросклероз аорты, коронарных, почечных, церебральных артерий, нефросклероз. Причина смерти - коронавирусная инфекция, осложнение - пневмония", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Она отметила, что медики в области в четверг выписали 159 человек после лечения COVID-19, общее число выздоровевших достигло 3530 человек.
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