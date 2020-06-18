В Пензенской области умерла еще одна пациентка с COVID-19

"Ушла из жизни пациентка 1953 года рождения. Сопутствующие (заболевания): хроническая ишемическая болезнь сердца, постинфарктный кардиосклероз, атеросклероз аорты, коронарных, почечных, церебральных артерий, нефросклероз. Причина смерти - коронавирусная инфекция, осложнение - пневмония", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.

Она отметила, что медики в области в четверг выписали 159 человек после лечения COVID-19, общее число выздоровевших достигло 3530 человек.