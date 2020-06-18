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В Пензенской области умерла еще одна пациентка с COVID-19
Еще одна пациентка с коронавирусом скончалась в Пензенской области, общее число умерших в регионе увеличилось до 34 человек, сообщила пресс-секретарь... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T20:21
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коронавирус covid-19
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пензенская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, пензенская область, общество

В Пензенской области умерла еще одна пациентка с COVID-19

20:21 18.06.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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САРАТОВ, 18 июн - РИА Новости. Еще одна пациентка с коронавирусом скончалась в Пензенской области, общее число умерших в регионе увеличилось до 34 человек, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
Всего в области лабораторно подтверждено 4076 случаев коронавируса. К 17 июня скончались 33 человека с COVID-19, включая гражданина Казахстана.
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"Ушла из жизни пациентка 1953 года рождения. Сопутствующие (заболевания): хроническая ишемическая болезнь сердца, постинфарктный кардиосклероз, атеросклероз аорты, коронарных, почечных, церебральных артерий, нефросклероз. Причина смерти - коронавирусная инфекция, осложнение - пневмония", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Она отметила, что медики в области в четверг выписали 159 человек после лечения COVID-19, общее число выздоровевших достигло 3530 человек.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыПензенская областьОбщество
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