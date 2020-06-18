В ЕК призвали обеспечить конкурентные выборы президента в Белоруссии

БРЮССЕЛЬ, 18 июн – РИА Новости, Мария Князева. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала власти Белоруссии обеспечить конкурентное политическое соревнование на выборах президента в августе.
"Белорусские власти должны обеспечить представительную и конкурентную политическую борьбу на выборах в августе", - сказала она на пресс-конференции.
Выборы президента пройдут в Белоруссии 9 августа. В рамках политической кампании по 19 июня включительно 13 претендентов на высший государственный пост собирают подписи для своего выдвижения кандидатами. В четверг глава ЦИК Лидия Ермошина сообщила, что к настоящему времени два политика сдали в территориальные избиркомы необходимое число подписей – Бабарико и действующий белорусский лидер Александр Лукашенко. Минимум для регистрации составляет 100 тысяч достоверных подписей избирателей. Решение о регистрации кандидатами будет принимать ЦИК.