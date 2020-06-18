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В ЕК призвали обеспечить конкурентные выборы президента в Белоруссии
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала власти Белоруссии обеспечить конкурентное политическое соревнование на выборах президента в августе. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T19:48
виктор бабарико
лидия ермошина
александр лукашенко
еврокомиссия
белоруссия
в мире
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РИА Новости
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353
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виктор бабарико, лидия ермошина, александр лукашенко, еврокомиссия, белоруссия, в мире

В ЕК призвали обеспечить конкурентные выборы президента в Белоруссии

19:48 18.06.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкУрсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 18 июн – РИА Новости, Мария Князева. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала власти Белоруссии обеспечить конкурентное политическое соревнование на выборах президента в августе.
"Белорусские власти должны обеспечить представительную и конкурентную политическую борьбу на выборах в августе", - сказала она на пресс-конференции.
Выборы президента пройдут в Белоруссии 9 августа. В рамках политической кампании по 19 июня включительно 13 претендентов на высший государственный пост собирают подписи для своего выдвижения кандидатами. В четверг глава ЦИК Лидия Ермошина сообщила, что к настоящему времени два политика сдали в территориальные избиркомы необходимое число подписей – Бабарико и действующий белорусский лидер Александр Лукашенко. Минимум для регистрации составляет 100 тысяч достоверных подписей избирателей. Решение о регистрации кандидатами будет принимать ЦИК.
Виктор Бабарико
Вчера, 15:03
Адвокат рассказал о претенденте на пост президента Белоруссии Бабарико
9300216
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Виктор БабарикоЛидия ЕрмошинаАлександр ЛукашенкоЕврокомиссияБелоруссияВ мире
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