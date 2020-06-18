Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200618/1573149197.html
Самарские власти рассказали о строительстве моста через Волгу
Работы по строительству моста через Волгу в Самарской области ведутся по графику, сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T19:03
россия
николай азаров (политик)
самарская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/150030/36/1500303696_0:51:1500:895_1400x0_80_0_0_1aad58bf5efedeb484a04f837243a877.jpg
https://ria.ru/20200601/1572314877.html
https://ria.ru/20200513/1571403969.html
россия
самарская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/150030/36/1500303696_0:51:1500:895_1400x0_80_0_0_1aad58bf5efedeb484a04f837243a877.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/150030/36/1500303696_120:0:1380:945_1400x0_80_0_0_c62e6813ea56f57a2689d928e128a5d9.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/150030/36/1500303696_278:0:1223:945_1400x0_80_0_0_7529fd09ede2384883aab2f17f271cfd.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, николай азаров (политик), самарская область, общество

Самарские власти рассказали о строительстве моста через Волгу

19:03 18.06.2020
572
© РИА Новости / Андрей ВасильевСамара Волга
Самара Волга
© РИА Новости / Андрей Васильев
САМАРА, 18 июн - РИА Новости. Работы по строительству моста через Волгу в Самарской области ведутся по графику, сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров.
Ранее сообщалось, что трасса в обход Тольятти с мостовым переходом через Волгу станут составной частью международного транспортного маршрута "Европа - Западный Китай", проект был включен в транспортную стратегию развития Российской Федерации и поддержан президентом страны Владимиром Путиным.
По данным пресс-службы правительства региона, в четверг Азаров провел выездное совещание на площадке строительства Волжского моста.
"Заданный в начале года темп сегодня соблюдается, и это очень важно. Даже несмотря на ограничения из-за распространения инфекции, с которыми столкнулись и строители, в том числе моста через Волгу, работы ведутся по графику", - цитирует Азарова пресс-служба.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме телемоста с уполномоченным по правам ребенка Анной Кузнецовой и многодетными семьями
1 июня, 20:09
Многодетная семья из Самарской области поблагодарила Путина за поддержку
По информации пресс-службы, сохранить набранный темп работ удалось благодаря принятым дополнительным мерам по безопасности и защите коллектива в соответствии с рекомендациями санитарных служб. Отмечается, что сейчас на объекте задействовано более 750 мостовиков-строителей, в том числе специалисты из Самарской области. "Тысяча людей из Сызрани, Тольятти, Шигонского и Ставропольского района будут привлекаться для реализации самого крупного проекта государственно-частного партнерства в нашей стране", - отметил Азаров.
Протяженность моста составит 3,7 километра, в общей сложности вместе с подъездными путями будет построено порядка 100 километров дороги, которые будут включать в себя 37 искусственных сооружений и три транспортные развязки. Согласно проекту, автомобильная дорога будет иметь четыре полосы движения - по две в каждую сторону. Автомагистраль с максимальной скоростью движения 120 километров в час позволит существенно сократить время на поездку от Москвы до Самары, снизит транспортную нагрузку на плотину Жигулевской ГЭС и окажет значимое влияние на экономическое развитие Тольятти.
"Проект важен не только для Самарской области, он важен для всей страны, потому что является частью международного коридора, который, естественно, затянет транзитный транспорт в Самарскую область и станет основным для работы промышленных предприятий", - подчеркнул генеральный директор компании "Автобан" Алексей Андреев.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров
13 мая, 21:44
Самарский губернатор поблагодарил общественников и бизнес за помощь
200000
Обсудить 0
РоссияНиколай Азаров (политик)Самарская областьОбщество
Рекомендуем
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин поручил Минтрансу проконтролировать качество строительства дорог
Пассажир оплачивает проезд в Московском метрополитене
В московском метро проведут эксперимент по снижению стоимости проезда
Автомобильное движение на Кремвлеской набережной в Москве
Вечером в центре Москвы ожидается сложное движение из-за перекрытий
Президент РФ Владимир Путин и спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Володин заявил, что преемнику Путина достанется сильная Россия
Информация об общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ
ЦИК разъяснил, как проверить информацию о голосовании по поправкам
Михаил Игнатьев
Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев
Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований в Киеве
Против Порошенко возбудили дело из-за томоса об автокефалии
Галина Дашевская в сцене из спектакля Идиот в театре имени Моссовета
В Подмосковье поезд насмерть сбил актрису Галину Дашевскую
Вильнюс, Литва
МИД Литвы вызвал представителя российского посольства
Жители Москвы отдыхают в парке
Власти Москвы опровергли информацию о введении режима изоляции в сентябре
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров прокомментировал разблокировку Telegram в России
Народный артист РФ Александр Домогаров
Домогаров отказался выходить на сцену из-за Ефремова
Николай Цискаридзе
Цискаридзе рассказал о "чудовищном" моральном состоянии Ефремова
Президент Азербайджана Ильхам Алиев перед началом 5-го Саммита Восточного партнерства в Брюсселе
Президент Азербайджана не сможет присутствовать на параде Победы в Москве
Директор третьего европейского департамента МИД России Сергей Нечаев
Посол ответил на угрозы Германии из-за убийства в Берлине
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:57Трамп заявил, что знает много интересного об инциденте с НЛО в 1947 году
07:55В Индии выявили 13,5 тысячи новых случаев заражения коронавирусом
07:53В Приамурье число умерших от COVID-19 достигло семи
07:50В Приморье попали на видео тигрица с детенышами у озера
07:49В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 182 пациента с коронавирусом
07:42Эпидемиолог: нет нужды тестировать на COVID-19 все население Пекина
07:33В Киргизии за сутки выявили 132 случая COVID-19
07:32В Кузбассе за сутки выявили 61 случай коронавируса
07:21В Иркутске водителя бетономешалки будут судить за "пьяное" ДТП
07:19ВЦИОМ: россияне считают, что при разводе ребенку важно общение с отцом
07:15Исследование: 40% россиян рассчитывают на статус вуза при трудоустройстве
07:13Милонов предложил ввести маркировку для астрологических прогнозов
07:11В Ангарске трамвай столкнулся с грузовиком
07:09В Чите автомобиль со взрослыми и детьми скатился в озеро
07:09В руинах польского замка нашли клад времен Второй мировой войны
07:06В Новой Зеландии после убийства полицейского арестовали двух мужчин
06:49Госминистр иностранных дел ОАЭ раскритиковал Хафтара
06:45В Госдуме предостерегли Украину от добычи газа у берегов Крыма
06:42В Крыму назвали продление санкций ЕС "очередным выхлопом"
06:39Прокуратура добилась снижения цены авиабилетов из Красноярска в Норильск
Лента новостейМолния