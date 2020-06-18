Самарские власти рассказали о строительстве моста через Волгу

САМАРА, 18 июн - РИА Новости. Работы по строительству моста через Волгу в Самарской области ведутся по графику, сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров.
Ранее сообщалось, что трасса в обход Тольятти с мостовым переходом через Волгу станут составной частью международного транспортного маршрута "Европа - Западный Китай", проект был включен в транспортную стратегию развития Российской Федерации и поддержан президентом страны Владимиром Путиным.
По данным пресс-службы правительства региона, в четверг Азаров провел выездное совещание на площадке строительства Волжского моста.
"Заданный в начале года темп сегодня соблюдается, и это очень важно. Даже несмотря на ограничения из-за распространения инфекции, с которыми столкнулись и строители, в том числе моста через Волгу, работы ведутся по графику", - цитирует Азарова пресс-служба.
По информации пресс-службы, сохранить набранный темп работ удалось благодаря принятым дополнительным мерам по безопасности и защите коллектива в соответствии с рекомендациями санитарных служб. Отмечается, что сейчас на объекте задействовано более 750 мостовиков-строителей, в том числе специалисты из Самарской области. "Тысяча людей из Сызрани, Тольятти, Шигонского и Ставропольского района будут привлекаться для реализации самого крупного проекта государственно-частного партнерства в нашей стране", - отметил Азаров.
Протяженность моста составит 3,7 километра, в общей сложности вместе с подъездными путями будет построено порядка 100 километров дороги, которые будут включать в себя 37 искусственных сооружений и три транспортные развязки. Согласно проекту, автомобильная дорога будет иметь четыре полосы движения - по две в каждую сторону. Автомагистраль с максимальной скоростью движения 120 километров в час позволит существенно сократить время на поездку от Москвы до Самары, снизит транспортную нагрузку на плотину Жигулевской ГЭС и окажет значимое влияние на экономическое развитие Тольятти.
"Проект важен не только для Самарской области, он важен для всей страны, потому что является частью международного коридора, который, естественно, затянет транзитный транспорт в Самарскую область и станет основным для работы промышленных предприятий", - подчеркнул генеральный директор компании "Автобан" Алексей Андреев.