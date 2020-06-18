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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200618/1573148439.html
Путин пожелал выздоровления заразившемуся коронавирусом Назарбаеву
Президент России Владимир Путин направил первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву телеграмму, где выразил поддержку в связи с информацией о его... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T18:49
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
нурсултан назарбаев
владимир путин
казахстан
общество
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, нурсултан назарбаев, владимир путин, казахстан, общество

Путин пожелал выздоровления заразившемуся коронавирусом Назарбаеву

18:49 18.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание о реализации мер поддержки экономики и социальной сферы
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание о реализации мер поддержки экономики и социальной сферы
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву телеграмму, где выразил поддержку в связи с информацией о его заболевании коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба Кремля.
"Хотел бы искренне, по-дружески поддержать вас в этот непростой момент. Уверен, что ваша необыкновенная жизненная энергия, бодрость духа и оптимизм помогут вам в короткое время справиться с вирусом. От души желаю вам полного выздоровления, доброго здоровья на долгие годы", - приводит пресс-служба слова Путина.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Вчера, 16:52Распространение нового коронавируса
Мишустин пожелал выздоровления Назарбаеву, у которого выявили коронавирус
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыНурсултан НазарбаевВладимир ПутинКазахстанОбщество
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