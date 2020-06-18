Путин пожелал выздоровления заразившемуся коронавирусом Назарбаеву

"Хотел бы искренне, по-дружески поддержать вас в этот непростой момент. Уверен, что ваша необыкновенная жизненная энергия, бодрость духа и оптимизм помогут вам в короткое время справиться с вирусом. От души желаю вам полного выздоровления, доброго здоровья на долгие годы", - приводит пресс-служба слова Путина.