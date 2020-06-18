Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200618/1573147341.html
Ответ России на оборонную стратегию США будет негативным, заявил эксперт
США в представленной стратегии обороны в космосе оправдывают собственные инвестиции в этой сфере развитием потенциала противника, но пытаются не акцентировать... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T18:35
россия
российская академия наук
сша
пентагон
безопасность
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/1/1c/1563980248_0:252:1581:1141_1400x0_80_0_0_a83c56833902ca92c37953ce6e5b5081.jpg
https://ria.ru/20200618/1573099704.html
https://ria.ru/20200618/1573125636.html
2
россия
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/1/1c/1563980248_0:252:1581:1141_1400x0_80_0_0_a83c56833902ca92c37953ce6e5b5081.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/1/1c/1563980248_0:104:1581:1290_1400x0_80_0_0_391391145d6df54de45a262e2f9e4c0c.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/1/1c/1563980248_49:0:1574:1525_1400x0_80_0_0_e5818ae11c67f769aede846002b47afb.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, российская академия наук, сша, пентагон, безопасность, в мире

Ответ России на оборонную стратегию США будет негативным, заявил эксперт

18:34 18.06.2020 (обновлено: 18:35 18.06.2020)
2053
CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light / Пентагон
Пентагон
CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light /
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. США в представленной стратегии обороны в космосе оправдывают собственные инвестиции в этой сфере развитием потенциала противника, но пытаются не акцентировать внимание на собственных разработках, реакция Москвы на документ, скорее всего, будет резко негативной, заявил РИА Новости научный сотрудник ИМЭМО РАН, сооснователь проекта "Ватфор" Дмитрий Стефанович.
"В кратком содержании нового американского документа про "оборону в космосе" 10 раз употребляется слово "превосходство" и его производные. Этот нумерологический факт как нельзя лучше характеризует отношение американских военных к, пожалуй, всем областям вооруженного противоборства: реального, виртуального или потенциального: интересы вероятных противников не волнуют, надо решать свои задачи, ну и, по возможности, "союзников и партнеров", - считает эксперт.
По его словам, "очевидно, что реакция России, официально "записанной" в угрозы и противники, наряду с Китаем, будет резко негативной".
"Причем как на словах, так и на деле",- подчеркнул эксперт.
Павильон Роскосмоса
Вчера, 09:06Хочу стать космонавтом
"Роскосмос" выступил за резолюцию против гонки вооружения в космосе
Он обратил внимание на то, что собственные инвестиции в оборону космической среды в США оправдывают развитием противоспутникового потенциала у партнеров.
"Причем, как правило, за скобки выходят соответствующие разработки собственно у американцев, а также причины интереса к подобным технологиям у тех, кто полагает уже американские вооруженные силы угрозой для своих национальных интересов в широком смысле и ядерного сдерживания – в узком. Так что нас ждет продолжение развития кинетических, лазерных, радиоэлектронных и иных средств борьбы, под разными вывесками, но с одинаково неприятными последствиями для международной безопасности и стратегической стабильности", - добавил Стефанович.
В этих условиях превращение российско-китайского проекта Договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов (ДПРОК) в реальный инструмент международного права, к сожалению, представляется все менее вероятным, отметил он.
"Также хочется пожелать, что и в России вслед за "Основами государственной политики в области ядерного сдерживания" появится подобный общедоступный документ, например, в сфере воздушно-космической обороны, дабы, с одной стороны, развеять фантастические теории о российских планах в этой области, а, с другой, продемонстрировать готовность к обеспечению уже наших интересов в условиях нарастающего противоборства в космосе", - резюмировал эксперт.
Здание Пентагона
Вчера, 14:39
Аналитик назвал оборонную стратегию Пентагона обычной декларацией
5141120
Обсудить 2
РоссияРоссийская академия наукСШАПентагонБезопасностьВ мире
Рекомендуем
Вид на набережную с Генуэзской крепости в Судаке
"Нафтогаз" захотел добывать нефть и газ рядом с Крымом
Стакан воды
Родители погубили ребенка, заставив выпить воду
Галина Дашевская в сцене из спектакля Идиот в театре имени Моссовета
В Подмосковье поезд насмерть сбил актрису Галину Дашевскую
Президент РФ Владимир Путин
Путин прокомментировал слова Зеленского, сравнившего СССР и Германию
Американские флаги в Вашингтоне
Посольство в США призвало конгрессменов к отказу от "страшилок" о России
Вильнюс, Литва
МИД Литвы вызвал представителя российского посольства
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
Опубликована переписка с семьей Захарова по компенсации от Ефремова
Испытания РК-360 МЦ ''Нептун'' со штатной боевой частью
Украина провела боевые испытания "угрожающей" Крымскому мосту ракеты
Константин Косачев
Косачев обвинил США в блокировании мирных инициатив России в космосе
Народный артист РФ Александр Домогаров
Домогаров отказался выходить на сцену из-за Ефремова
Мобильное приложение Сбербанк Онлайн
Сбербанк назвал основные уязвимости мобильных приложений
Сотрудники Следственного комитета у жилого дома на севере Москвы, где мужчина открыл стрельбу
Знакомые рассказали об отношениях убитой в Москве девушки и стрелка
Раковая клетка
Врач рассказала о способе определить рак по запаху
Давид Якобашвили
Российский миллиардер оценил сравнение нефти с дохлой лошадью
Владимир Зеленский и Вера Брежнева в фильме 8 лучших свиданий
Турецкая газета "поженила" Зеленского на Вере Брежневой
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:55В Индии выявили 13,5 тысячи новых случаев заражения коронавирусом
07:53В Приамурье число умерших от COVID-19 достигло семи
07:50В Приморье попали на видео тигрица с детенышами у озера
07:49В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 182 пациента с коронавирусом
07:42Эпидемиолог: нет нужды тестировать на COVID-19 все население Пекина
07:33В Киргизии за сутки выявили 132 случая COVID-19
07:32В Кузбассе за сутки выявили 61 случай коронавируса
07:21В Иркутске водителя бетономешалки будут судить за "пьяное" ДТП
07:19ВЦИОМ: россияне считают, что при разводе ребенку важно общение с отцом
07:15Исследование: 40% россиян рассчитывают на статус вуза при трудоустройстве
07:13Милонов предложил ввести маркировку для астрологических прогнозов
07:11В Ангарске трамвай столкнулся с грузовиком
07:09В Чите автомобиль со взрослыми и детьми скатился в озеро
07:09В руинах польского замка нашли клад времен Второй мировой войны
07:06В Новой Зеландии после убийства полицейского арестовали двух мужчин
06:49Госминистр иностранных дел ОАЭ раскритиковал Хафтара
06:45В Госдуме предостерегли Украину от добычи газа у берегов Крыма
06:42В Крыму назвали продление санкций ЕС "очередным выхлопом"
06:39Прокуратура добилась снижения цены авиабилетов из Красноярска в Норильск
06:27В Венесуэле призвали американские суды заняться главой Всемирного банка
Лента новостейМолния