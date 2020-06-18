Ответ России на оборонную стратегию США будет негативным, заявил эксперт

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. США в представленной стратегии обороны в космосе оправдывают собственные инвестиции в этой сфере развитием потенциала противника, но пытаются не акцентировать внимание на собственных разработках, реакция Москвы на документ, скорее всего, будет резко негативной, заявил РИА Новости научный сотрудник ИМЭМО РАН , сооснователь проекта "Ватфор" Дмитрий Стефанович.

"В кратком содержании нового американского документа про "оборону в космосе" 10 раз употребляется слово "превосходство" и его производные. Этот нумерологический факт как нельзя лучше характеризует отношение американских военных к, пожалуй, всем областям вооруженного противоборства: реального, виртуального или потенциального: интересы вероятных противников не волнуют, надо решать свои задачи, ну и, по возможности, "союзников и партнеров", - считает эксперт.

По его словам, "очевидно, что реакция России, официально "записанной" в угрозы и противники, наряду с Китаем , будет резко негативной".

"Причем как на словах, так и на деле",- подчеркнул эксперт.

Он обратил внимание на то, что собственные инвестиции в оборону космической среды в США оправдывают развитием противоспутникового потенциала у партнеров.

"Причем, как правило, за скобки выходят соответствующие разработки собственно у американцев, а также причины интереса к подобным технологиям у тех, кто полагает уже американские вооруженные силы угрозой для своих национальных интересов в широком смысле и ядерного сдерживания – в узком. Так что нас ждет продолжение развития кинетических, лазерных, радиоэлектронных и иных средств борьбы, под разными вывесками, но с одинаково неприятными последствиями для международной безопасности и стратегической стабильности", - добавил Стефанович.

В этих условиях превращение российско-китайского проекта Договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов (ДПРОК) в реальный инструмент международного права, к сожалению, представляется все менее вероятным, отметил он.