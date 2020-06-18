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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200618/1573144891.html
В Непале число заразившихся коронавирусом превысило 7,8 тысячи
Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в Непале превысило 7,8 тысячи, сообщает министерство здравоохранения и народонаселения страны на... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T17:56
распространение нового коронавируса
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353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, непал, в мире

В Непале число заразившихся коронавирусом превысило 7,8 тысячи

17:56 18.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест на коронавирус
Тест на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Тест на коронавирус. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в Непале превысило 7,8 тысячи, сообщает министерство здравоохранения и народонаселения страны на своей странице в Facebook.
По данным министерства, за последние сутки в стране был выявлен 671 случай заражения COVID-19, всего число подтвержденных случаев инфицирования достигло 7848. За сутки скончались два человека с COVID-19, в общей сложности в стране умерли 22 пациента с коронавирусом.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8 миллионов случаев заражения, свыше 440 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗНепалВ мире
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