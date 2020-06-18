https://ria.ru/20200618/1573144891.html
В Непале число заразившихся коронавирусом превысило 7,8 тысячи
Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в Непале превысило 7,8 тысячи, сообщает министерство здравоохранения и народонаселения страны на... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T17:56
2020-06-18T17:56
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
воз
непал
в мире
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непал
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, непал, в мире