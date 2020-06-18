В Тюменской области выявили шесть очагов коронавируса

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Шесть очагов коронавируса зафиксированы в Тюменской области, в том числе в управлении федеральной службы судебных приставов и на крупном аптечном складе в Тюмени, сообщила в четверг журналистам руководитель регионального Роспотребнадзора Галина Шарухо.
По последним данным, в области зафиксировано 2433 случая COVID-19, из них 51 – за последние сутки.
"У нас сегодня шесть активных очагов. Это областная больница №3 в Тобольске, социальное учреждение "Милосердие", управление федеральной службы судебных приставов, "Уватнефтегаз", областная больница №19, а также аптечный склад "Фармация", - сказала Шарухо.
По ее словам, на всех объектах проведены заключительные дезинфекции. Заболевшие госпитализированы, а контактные изолированы. Всего под наблюдением остаются 855 человек. Также глава Роспотребнадзора отметила, что в регионе будет усилен контроль за ношением масок в общественных местах.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.