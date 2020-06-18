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В Тюменской области выявили шесть очагов коронавируса
Шесть очагов коронавируса зафиксированы в Тюменской области, в том числе в управлении федеральной службы судебных приставов и на крупном аптечном складе в... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T17:53
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здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), тобольск, тюменская область, тюмень

В Тюменской области выявили шесть очагов коронавируса

17:53 18.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Машина скорой помощи. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Шесть очагов коронавируса зафиксированы в Тюменской области, в том числе в управлении федеральной службы судебных приставов и на крупном аптечном складе в Тюмени, сообщила в четверг журналистам руководитель регионального Роспотребнадзора Галина Шарухо.
По последним данным, в области зафиксировано 2433 случая COVID-19, из них 51 – за последние сутки.
"У нас сегодня шесть активных очагов. Это областная больница №3 в Тобольске, социальное учреждение "Милосердие", управление федеральной службы судебных приставов, "Уватнефтегаз", областная больница №19, а также аптечный склад "Фармация", - сказала Шарухо.
По ее словам, на всех объектах проведены заключительные дезинфекции. Заболевшие госпитализированы, а контактные изолированы. Всего под наблюдением остаются 855 человек. Также глава Роспотребнадзора отметила, что в регионе будет усилен контроль за ношением масок в общественных местах.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ТобольскТюменская областьТюмень
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