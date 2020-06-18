В Тюменской области выявили шесть очагов коронавируса

По последним данным, в области зафиксировано 2433 случая COVID-19, из них 51 – за последние сутки.

По ее словам, на всех объектах проведены заключительные дезинфекции. Заболевшие госпитализированы, а контактные изолированы. Всего под наблюдением остаются 855 человек. Также глава Роспотребнадзора отметила, что в регионе будет усилен контроль за ношением масок в общественных местах.