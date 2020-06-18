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США поставили ВСУ военный груз на сумму 60 миллионов долларов
Американские власти 16 июня передали ВСУ очередной военный груз на сумму 60 миллионов долларов, заявил в четверг постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T17:52
вооруженные силы украины
александр лукашевич
евросоюз
львовская область
донецкая область
сша
в мире
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РИА Новости
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вооруженные силы украины, александр лукашевич, евросоюз, львовская область, донецкая область, сша, в мире

США поставили ВСУ военный груз на сумму 60 миллионов долларов

17:52 18.06.2020
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© Фото : MoD/Crown copyright 2015 Противотанковый ракетный комплекс Javelin ВС США
Противотанковый ракетный комплекс Javelin ВС США
© Фото : MoD/Crown copyright 2015
Противотанковый ракетный комплекс Javelin ВС США. Архивное фото
ВЕНА, 18 июн - РИА Новости. Американские власти 16 июня передали ВСУ очередной военный груз на сумму 60 миллионов долларов, заявил в четверг постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
"По сообщению посольства США на Украине, 16 июня американские власти передали ВСУ очередной военный груз, включая рации, боеприпасы и боезаряды к ракетным комплексам на сумму 60 миллионов долларов. При осуществлении предыдущей поставки американского военного груза в мае сего года не скрывалось, что тот будет направлен на восток Украины для военных операций", - заявил российский дипломат на заседании постсовета ОБСЕ.
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Он отметил, что спецмониторинговая миссия ОБСЕ продолжает замечать десятки украинских бронемашин, танки и вооружения на железнодорожных станциях вблизи линии соприкосновения в Донецкой области, которые ВСУ размещают в жилых кварталах. Тревожной остается ситуация на участках разведения и вблизи их, добавил Лукашевич.
"В этих условиях США, Канада, Великобритания и ряд стран Евросоюза продолжают тренировать, снабжать вооружениями и фактически подстрекать украинскую армию к дальнейшему насилию против донбассцев. На днях Минобороны Канады заявило о направлении на Украину ещё 90 военных инструкторов, которые уже в июне должны прибыть во Львовскую область для занятий с украинскими военнослужащими", - сообщил постпред.
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Вооруженные силы УкраиныАлександр ЛукашевичЕвросоюзЛьвовская областьДонецкая областьСШАВ мире
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