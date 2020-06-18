США поставили ВСУ военный груз на сумму 60 миллионов долларов

ВЕНА, 18 июн - РИА Новости. Американские власти 16 июня передали ВСУ очередной военный груз на сумму 60 миллионов долларов, заявил в четверг постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
"По сообщению посольства США на Украине, 16 июня американские власти передали ВСУ очередной военный груз, включая рации, боеприпасы и боезаряды к ракетным комплексам на сумму 60 миллионов долларов. При осуществлении предыдущей поставки американского военного груза в мае сего года не скрывалось, что тот будет направлен на восток Украины для военных операций", - заявил российский дипломат на заседании постсовета ОБСЕ.
Он отметил, что спецмониторинговая миссия ОБСЕ продолжает замечать десятки украинских бронемашин, танки и вооружения на железнодорожных станциях вблизи линии соприкосновения в Донецкой области, которые ВСУ размещают в жилых кварталах. Тревожной остается ситуация на участках разведения и вблизи их, добавил Лукашевич.
"В этих условиях США, Канада, Великобритания и ряд стран Евросоюза продолжают тренировать, снабжать вооружениями и фактически подстрекать украинскую армию к дальнейшему насилию против донбассцев. На днях Минобороны Канады заявило о направлении на Украину ещё 90 военных инструкторов, которые уже в июне должны прибыть во Львовскую область для занятий с украинскими военнослужащими", - сообщил постпред.