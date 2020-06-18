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Страны НАТО согласовали пакет мер на случай второй волны коронавируса
Министры обороны стран НАТО согласовали пакет мер на случай второй волны коронавируса, сообщил в Twitter генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T17:49
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Страны НАТО согласовали пакет мер на случай второй волны коронавируса

17:49 18.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкТрибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО
Трибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 18 июн – РИА Новости. Министры обороны стран НАТО согласовали пакет мер на случай второй волны коронавируса, сообщил в Twitter генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
"НАТО готовится к возможной второй волне COVID-19. Наши министры обороны договорились о новом операционном плане, запасе медицинского оборудования и создании фонда для приобретения критически важных предметов медицинского назначения", - написал Столтенберг.
Встреча министров обороны НАТО проходит 17-18 июня в режиме видеоконференции. Накануне министры согласовали пакет политических и военных мер в ответ на усиление ракетного потенциала России.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыВесь мирНАТОЙенс СтолтенбергВ мире
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