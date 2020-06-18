Страны НАТО согласовали пакет мер на случай второй волны коронавируса

"НАТО готовится к возможной второй волне COVID-19. Наши министры обороны договорились о новом операционном плане, запасе медицинского оборудования и создании фонда для приобретения критически важных предметов медицинского назначения", - написал Столтенберг.

Встреча министров обороны НАТО проходит 17-18 июня в режиме видеоконференции. Накануне министры согласовали пакет политических и военных мер в ответ на усиление ракетного потенциала России.