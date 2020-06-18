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В Азербайджане вводят жесткий карантинный режим
Жесткий карантинный режим будет введен в Азербайджане с 21 июня до 5 июля из-за сложной эпидемиологической ситуации в республике, вызванной коронавирусом... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T18:06
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353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, азербайджан

В Азербайджане вводят жесткий карантинный режим

17:37 18.06.2020 (обновлено: 18:06 18.06.2020)
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© Sputnik / Мурад ОруджевАвтомобиль службы скорой помощи в Азербайджане
Автомобиль службы скорой помощи в Азербайджане
© Sputnik / Мурад Оруджев
БАКУ, 18 июн – РИА Новости. Жесткий карантинный режим будет введен в Азербайджане с 21 июня до 5 июля из-за сложной эпидемиологической ситуации в республике, вызванной коронавирусом (COVID-19), сообщила представитель оперштаба при кабмине, глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.
"По первому кластеру будет введен жесткий карантинный режим. С 0.00 21 июня до 6.00 5 июля в Баку, Сумгайыте, Джалилабаде, Гяндже и Абшеронском районе будет введен строгий карантинный режим", - сообщила Абдуллаева на брифинге в четверг.
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Как сообщил в четверг оперштаб, число зафиксированных случаев коронавируса в Азербайджане достигло 11329, за сутки инфекция выявлена еще у 338 человек, всего в стране умерли 139 человека с COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8 миллионов случаев заражения, свыше 440 тысячи человек скончались.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф.

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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыАзербайджан
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