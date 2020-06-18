В Азербайджане вводят жесткий карантинный режим

БАКУ, 18 июн – РИА Новости. Жесткий карантинный режим будет введен в Азербайджане с 21 июня до 5 июля из-за сложной эпидемиологической ситуации в республике, вызванной коронавирусом (COVID-19), сообщила представитель оперштаба при кабмине, глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.
"По первому кластеру будет введен жесткий карантинный режим. С 0.00 21 июня до 6.00 5 июля в Баку, Сумгайыте, Джалилабаде, Гяндже и Абшеронском районе будет введен строгий карантинный режим", - сообщила Абдуллаева на брифинге в четверг.
Как сообщил в четверг оперштаб, число зафиксированных случаев коронавируса в Азербайджане достигло 11329, за сутки инфекция выявлена еще у 338 человек, всего в стране умерли 139 человека с COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8 миллионов случаев заражения, свыше 440 тысячи человек скончались.
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