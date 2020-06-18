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Эсеры предложили уравнять льготы врачей и госслужащих
"Справедливая Россия" разработала проекты об уровне зарплаты врачей и среднего медперсонала, а также о дополнительных льготах для медиков, направила инициативы... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T17:41
россия
сергей миронов
справедливая россия
общество
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россия, сергей миронов, справедливая россия, общество

Эсеры предложили уравнять льготы врачей и госслужащих

15:34 18.06.2020 (обновлено: 17:41 18.06.2020)
28
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкМедики на крыльце "красной зоны"
Медики на крыльце красной зоны
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. "Справедливая Россия" разработала проекты об уровне зарплаты врачей и среднего медперсонала, а также о дополнительных льготах для медиков, направила инициативы в правительство России для получения отзывов.
Как сообщает пресс-служба фракции, предусматривается внесение поправок в Трудовой кодекс и в закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". Предлагается установить, что зарплаты врачей должны не менее чем в два раза превышать среднюю зарплату по региону, где специалист живет и работает. Кроме того, зарплата среднего и младшего медперсонала должна быть не ниже средней региональной оплаты труда.
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"Инициатива фракции "Справедливая Россия" предполагает также для медработников дополнительный ежегодный отпуск и оплачиваемый годовой отпуск раз в 10 лет. Предлагается закрепить право медиков на досрочную пенсию, на внеочередное предоставление жилья по договору социального найма или из специализированного жилого фонда. Для молодых врачей (до 35 лет) предлагается ввести ежемесячные надбавки в размере четверти оклада в течение первых трех лет работы по специальности", - говорится в сообщении.
Согласно проекту эсеров, должна также компенсироваться большая часть стоимости путевок на отдых и лечение.
По словам лидера "Справедливой России" Сергея Миронова, за последние месяцы российские медработники слышали много слов благодарности. "Мы предлагаем словами не ограничиваться, а признательность общества и государства облечь в совершенно конкретные формы материальной и социальной поддержки. Фактически мы предлагаем приравнять медицинских работников по условиям социального и материального обеспечения к государственным служащим. Это будет правильно и справедливо, потому что эти люди выполняют важнейшую государственную обязанность - защищают здоровье людей, сберегают наш народ", - приводятся слова Миронова в сообщении.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф.
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