Эсеры предложили уравнять льготы врачей и госслужащих

Как сообщает пресс-служба фракции, предусматривается внесение поправок в Трудовой кодекс и в закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". Предлагается установить, что зарплаты врачей должны не менее чем в два раза превышать среднюю зарплату по региону, где специалист живет и работает. Кроме того, зарплата среднего и младшего медперсонала должна быть не ниже средней региональной оплаты труда.