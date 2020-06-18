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В Таджикистане число заразившихся коронавирусом достигло 5279
Число выявленных заболевших с коронавирусной инфекцией в Таджикистане достигло 5279, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения и... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T17:23
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В Таджикистане число заразившихся коронавирусом достигло 5279

17:23 18.06.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив
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ДУШАНБЕ, 18 июн – РИА Новости, Лидия Исамова. Число выявленных заболевших с коронавирусной инфекцией в Таджикистане достигло 5279, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения и соцзащиты населения.
"В Таджикистане за сутки число больных COVID-19 увеличилось на 68 человек, достигнув 5279, вылечены были 3762 человек, число умерших осталось прежним 51", - сказал собеседник агентства.
По его словам, 248 коронавирусных больных в стране лежат в больницах, за последние сутки 62 человека были выписаны.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8 миллионов случаев заражения, свыше 440 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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