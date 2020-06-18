В ЛНР сняли ограничения по выезду через КПП "Станица Луганская"

Представитель ЛНР подчеркнула, что сделанные шаги "отчасти односторонние", так как Киев "игнорирует прямой диалог с представителями республики" и "занимает деструктивную позицию".

МККК направил в Донбасс три грузовика с гуманитарной помощью

МККК направил в Донбасс три грузовика с гуманитарной помощью

"С нашей стороны делались неоднократные шаги и неоднократно мы пытались провести диалог, достичь договоренности обоюдной, но украинская сторона неоднократно срывала проведение видеоконференций. На последней видеоконференции контактной группы украинские представители, участвующие в работе гуманитарной подгруппы, вообще отсутствовали", - дополнила Кобцева.