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В ЛНР сняли ограничения по выезду через КПП "Станица Луганская"
Власти самопровозглашенной Луганской народной республики сняли ограничения на выезд жителей ЛНР с территории республики через КПВВ "Станица Луганская",... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T17:16
распространение нового коронавируса
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коронавирус covid-19, ситуация в днр и лнр, ольга кобцева, леонид пасечник, коронавирусы, донбасс, луганская народная республика, донецкая народная республика, донецкая область, в мире

В ЛНР сняли ограничения по выезду через КПП "Станица Луганская"

17:16 18.06.2020
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© РИА Новости / Potapova OlesiaДоставка гуманитарного груза МККК для борьбы с COVID-19 на КПП "Станица Луганская" в ЛНР
Доставка гуманитарного груза МККК для борьбы с COVID-19 на КПП Станица Луганская в ЛНР
© РИА Новости / Potapova Olesia
ЛУГАНСК, 18 июн - РИА Новости. Власти самопровозглашенной Луганской народной республики сняли ограничения на выезд жителей ЛНР с территории республики через КПВВ "Станица Луганская", введенные ранее из-за COVID-19, заявила журналистам на брифинге представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ольга Кобцева.
В марте из-за ситуации с COVID-19 пропуск людей через линию соприкосновения в Донбассе был приостановлен. Позже в ЛНР заявили, что взяли ситуацию с распространением коронавируса под контроль. В дальнейшем власти Киева и ЛНР начали пропуск людей через контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" по согласованным спискам. В четверг глава ЛНР Леонид Пасечник своим указом разрешил свободный въезд в республику с подконтрольной Киеву территории всем, имеющим регистрацию на территории республики.
"Выезд граждан с территории ЛНР на территорию Украины – свободный. Пункт пропуска будет работать с 7.00 до 19.00 (совпадает с мск)", - заявила Кобцева.
Представитель ЛНР подчеркнула, что сделанные шаги "отчасти односторонние", так как Киев "игнорирует прямой диалог с представителями республики" и "занимает деструктивную позицию".
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"С нашей стороны делались неоднократные шаги и неоднократно мы пытались провести диалог, достичь договоренности обоюдной, но украинская сторона неоднократно срывала проведение видеоконференций. На последней видеоконференции контактной группы украинские представители, участвующие в работе гуманитарной подгруппы, вообще отсутствовали", - дополнила Кобцева.
По решению Киева с 2015 года с неподконтрольными украинским властям территориями Донбасса введен пропускной режим. Въехать или выехать из самопровозглашенных ДНР и ЛНР можно только через пункты пропуска, либо через территорию РФ. В Донецкой области работают четыре пункта пропуска. В ЛНР действует только пешеходный КПП "Станица Луганская". Наблюдатели ОБСЕ заявляли, что транспортная и экономическая блокада ведут к гуманитарной катастрофе в регионе, и призывали открыть больше пунктов пропуска.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Ситуация в ДНР и ЛНРОльга КобцеваЛеонид ПасечникКоронавирусыДонбассЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаДонецкая областьВ мире
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