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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200618/1573140158.html
Собянин прокомментировал поправки к Конституции
Поправки в конституцию не приведут к правлению олигархов, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T17:16
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
сергей собянин
владимир путин
москва
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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конституция рф, сергей собянин, владимир путин, москва, экономика

Собянин прокомментировал поправки к Конституции

17:12 18.06.2020 (обновлено: 17:16 18.06.2020)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Поправки в конституцию не приведут к правлению олигархов, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24".
"Я не могу предположить, каким образом эти поправки приведут к правлению каких-то олигархов. Честно говоря, у нас и олигархов не осталось, даже ни одной фамилии такой не знаю. У нас значительная часть корпораций, которые были, такое расхожее слово приватизированы, возвращены государству. Те крупные частные компании - они, насколько мне известно, какого-то существенного влияния на управление государством не оказывают. После голосования за конституцию вряд ли будут оказывать. Скорее всего, наоборот, государство укрепится. Поэтому это не более чем досужие разговоры", - прокомментировал мэр мнение противников голосования, которые считают, что поправки ничего не дадут и лишь приведут к правлению олигархов.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля.
Мэр Москвы Сергей Собянин
Вчера, 16:43Голосование по поправкам в Конституцию
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