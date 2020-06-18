Собянин прокомментировал поправки к Конституции

"Я не могу предположить, каким образом эти поправки приведут к правлению каких-то олигархов. Честно говоря, у нас и олигархов не осталось, даже ни одной фамилии такой не знаю. У нас значительная часть корпораций, которые были, такое расхожее слово приватизированы, возвращены государству. Те крупные частные компании - они, насколько мне известно, какого-то существенного влияния на управление государством не оказывают. После голосования за конституцию вряд ли будут оказывать. Скорее всего, наоборот, государство укрепится. Поэтому это не более чем досужие разговоры", - прокомментировал мэр мнение противников голосования, которые считают, что поправки ничего не дадут и лишь приведут к правлению олигархов.