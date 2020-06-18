Максима Галкина поздравили с днем рождения друзья и коллеги

"Макс, дорогой, поздравляем с днем рождения. Ты как артист уникален не только своим талантом, но и интеллигентностью сегодня с этим, прямо сказать, туго. Воспитание, образование — все налицо и на лице. Пусть удача всегда и во всем тебе сопутствует. Будь здоров и счастлив. У тебя прекрасная семья, чудесные дети, которых уже успела полюбить вся страна. Но не меньше, чем Лизочкой и Гарри, мы восхищаемся твоим отцовским талантом, который находит блистательное отражение и в твоей работе. Продолжай смешить и смейся сам. Пусть в жизни будет как можно больше радостных минут".

Валерия певица певица