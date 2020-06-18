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Максима Галкина поздравили с днем рождения друзья и коллеги
Сегодня у Максима Галкина день рождения. Российскому артисту эстрады и телеведущему исполнилось 44 года. С самого утра он получает в Сети поздравления от... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T18:10
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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стиль жизни, максим галкин, александр ревва, новости культуры, шоу-бизнес, кристина орбакайте, александр буйнов, владимир винокур, филипп киркоров, игорь николаев, николай басков, алла пугачева

Максима Галкина поздравили с днем рождения друзья и коллеги

18:10 18.06.2020
3785
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкТелеведущий Максим Галкин
Телеведущий Максим Галкин
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Сегодня у Максима Галкина день рождения. Российскому артисту эстрады и телеведущему исполнилось 44 года. С самого утра он получает в Сети поздравления от друзей, коллег и, конечно же, детей Лизы и Гарри. Кто и что пожелал юмористу — в подборке РИА Новости.

Максим Галкин

"Ура! День рождения!" — подписал праздничное видео артист, на котором показывает, какой сюрприз подготовили для него сын с дочерью и супруга Алла Пугачева.

Филипп Киркоров

"Сегодня родился гений. Друг мой, с днем рождения. Ты всегда с новыми и яркими идеями, ты пишешь историю в своем стиле, ты артист бездонной харизмы и просто инъекция позитива. Пусть все твои самые смелые начинания всегда реализовываются и покоряют Олимп. Я рад, что у меня есть человек, с которым у нас так много общего: было, есть и еще будет".
Филипп Киркоров
певец

Николай Басков

"Дорогой друг, с днем рождения. Мира твоему дому, здоровья и благополучия твоей семье. Воплощения самых смелых идей и творческих прорывов и безумств. Высоких рейтингов на экране, аншлагов на площадках и простого человеческого счастья в жизни".
Николай Басков
певец

Кристина Орбакайте

"Сын эрудиции и такта. Юмор для этих и для тех, не упускает он ни факта. В "Субботний вечер" — "Лучше всех"! Максим во всех вопросах — знайка. Искусство, книги, антиквар и политические байки вплетает в свой репертуар. Я б тебе счастья пожелала и исполнения всех мечт, так у тебя уже есть Алла. Это и счастье и мечта, замечательные дети, брат, друзья и подписчики. От души поздравляем".

Кристина Орбакайте
певица и актриса

Александр Буйнов

"Этот парень очень сильно отличается от своих коллег "по юмору". Он любит импровизацию, а знание языков и легкость в общении превращают его концерт в театр одного актера. Ребята, и кто это? Конечно, Максим Галкин. С днем рождения, дружище! Будь здоров и чтобы в семье счастье выплескивалось через край".

Александр Буйнов
певец

Александр Ревва (Артур Пирожков)

"Друзья, а давайте все зайдем на страницу Максима Галкина и поздравим гениального артиста и прекрасного семьянина с днем рождения. Пожелаем ему всего самого доброго".

Александр Ревва
шоумен, певец

Валерия

"Макс, дорогой, поздравляем с днем рождения. Ты как артист уникален не только своим талантом, но и интеллигентностью сегодня с этим, прямо сказать, туго. Воспитание, образование — все налицо и на лице. Пусть удача всегда и во всем тебе сопутствует. Будь здоров и счастлив. У тебя прекрасная семья, чудесные дети, которых уже успела полюбить вся страна. Но не меньше, чем Лизочкой и Гарри, мы восхищаемся твоим отцовским талантом, который находит блистательное отражение и в твоей работе. Продолжай смешить и смейся сам. Пусть в жизни будет как можно больше радостных минут".
Валерия
певица

Игорь Николаев

"Дорогой Макс, ты для нас близкий родной человек. С днем рождения. Счастья и здоровья тебе и твоей любимой прекрасной семье".
Игорь Николаев
композитор

Владимир Винокур

"Макс — ура! Поздравляю с днюхой. От всей семьи моей — поклон".
Владимир Винокур
юморист
210000
КультураСтиль жизниМаксим ГалкинАлександр РевваНовости культурыШоу-бизнесКристина ОрбакайтеАлександр БуйновВладимир ВинокурФилипп КиркоровИгорь НиколаевНиколай БасковАлла Пугачева
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