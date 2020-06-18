Максима Галкина поздравили с днем рождения друзья и коллеги

Максим Галкин
"Ура! День рождения!" — подписал праздничное видео артист, на котором показывает, какой сюрприз подготовили для него сын с дочерью и супруга Алла Пугачева.
Филипп Киркоров
Николай Басков
Кристина Орбакайте
"Сын эрудиции и такта. Юмор для этих и для тех, не упускает он ни факта. В "Субботний вечер" — "Лучше всех"! Максим во всех вопросах — знайка. Искусство, книги, антиквар и политические байки вплетает в свой репертуар. Я б тебе счастья пожелала и исполнения всех мечт, так у тебя уже есть Алла. Это и счастье и мечта, замечательные дети, брат, друзья и подписчики. От души поздравляем".
Александр Буйнов
"Этот парень очень сильно отличается от своих коллег "по юмору". Он любит импровизацию, а знание языков и легкость в общении превращают его концерт в театр одного актера. Ребята, и кто это? Конечно, Максим Галкин. С днем рождения, дружище! Будь здоров и чтобы в семье счастье выплескивалось через край".
Александр Ревва (Артур Пирожков)
"Друзья, а давайте все зайдем на страницу Максима Галкина и поздравим гениального артиста и прекрасного семьянина с днем рождения. Пожелаем ему всего самого доброго".