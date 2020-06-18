https://ria.ru/20200618/1573139631.html
В ОБСЕ оценили снятие ограничений доступа к Telegram
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир в четверг приветствовал решение Роскомнадзора о снятии ограничения доступа к мессенджеру Telegram. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T17:05
2020-06-18T17:14
арлем дезир
telegram (приложение)
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
генеральная прокуратура рф
twitter
в мире
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https://cdn22.img.ria.ru/images/156062/33/1560623327_0:0:3068:1725_1400x0_80_0_0_11aeb89aaef474cccd04143c2f6bd626.jpg
https://ria.ru/20200618/1573133986.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/156062/33/1560623327_0:0:3068:1725_1400x0_80_0_0_11aeb89aaef474cccd04143c2f6bd626.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
арлем дезир, telegram (приложение), федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), генеральная прокуратура рф, twitter, в мире