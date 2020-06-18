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В ОБСЕ оценили снятие ограничений доступа к Telegram
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир в четверг приветствовал решение Роскомнадзора о снятии ограничения доступа к мессенджеру Telegram. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T17:14
арлем дезир
telegram (приложение)
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
генеральная прокуратура рф
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/156062/33/1560623327_0:0:3068:1725_1400x0_80_0_0_11aeb89aaef474cccd04143c2f6bd626.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
арлем дезир, telegram (приложение), федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), генеральная прокуратура рф, twitter, в мире

В ОБСЕ оценили снятие ограничений доступа к Telegram

17:05 18.06.2020 (обновлено: 17:14 18.06.2020)
224
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПредставитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир. Архивное фото
ВЕНА, 18 июн - РИА Новости. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир в четверг приветствовал решение Роскомнадзора о снятии ограничения доступа к мессенджеру Telegram.
"Я приветствую сегодняшнее заявление Роскомнадзора о разблокировке мессенджера Telegram. Блокировка этой социальной сети на протяжении более двух лет являлась предметом беспокойства для свободы выражения", - написал Дезир в Twitter.
Ранее Роскомнадзор сообщил, что по согласованию с Генпрокуратурой снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram. Ведомство отметило, что "позитивно оценивает высказанную основателем Telegram готовность противодействовать терроризму и экстремизму". Роскомнадзор с апреля 2018 года блокировал Telegram в России за отказ от предоставления ФСБ информации для расшифровки сообщений — так называемых ключей дешифрования. Вместе с тем, у многих пользователей Telegram продолжил работать.
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона
Вчера, 16:48
Эксперт оценил снятие ограничений доступа к Telegram
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Арлем ДезирTelegram (приложение)Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Генеральная прокуратура РФTwitterВ мире
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