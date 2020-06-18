В Москве усилили контроль за пожарной безопасностью лесопарковых зон

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Контроль за пожарной безопасностью в лесопарковых зонах, лесных массивах и на природных территориях Контроль за пожарной безопасностью в лесопарковых зонах, лесных массивах и на природных территориях Москвы усилен из-за жары, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства со ссылкой на заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

"В связи с установившейся в столичном регионе жаркой погодой усилен контроль за соблюдением правил пожарной безопасности, особое внимание уделяется лесных массивам, лесопарковым зонам и природным территориям, где из-за высокой температуры могут возникнуть возгорания сухой травы", - цитирует пресс-служба Бирюкова.

Отмечается, что пожарные и спасатели столичного гарнизона проводят дополнительное патрулирование этих территорий, также ведется контроль обстановки с воздуха.

"Вертолеты Московского авиационного центра ежедневно совершают облеты, при обнаружении очагов возгорания пилоты сразу передают информацию на пульт оперативных служб. Все вертолеты оборудованы водосливными устройствами, что позволяет в случае необходимости незамедлительно приступить к тушению пожара", - приводятся в сообщении слова заммэра.

Уточняется, что в преддверии летнего сезона был принят комплекс мер для профилактики и предотвращения возгораний травы и природных пожаров.

"Проведена опашка всех населенных пунктов, прилегающих к лесным массивам, ее общая протяженностью составила около 1,5 тысячи километров при ширине 25 метров, организована расчистка лесопарковых и лесных зон от сухих деревьев, кустарников, травы. Также были подготовлены места забора воды для авиационной техники, вертолетные площадки, оборудованы подъездные пути к водоемам", - цитируют в пресс-службе Бирюкова

Сообщается, что для защиты территории и населения от пожаров только в ТиНАО работают 11 пожарных частей общей численностью свыше 250 человек и более 70 единиц пожарно-спасательной техники.

"В этих округах подготовлены 250 пожарных водоемов с обустройством пожарных пирсов и подъездов к ним, из них 141 имеет водозаборные устройства. Дополнительно для тушения пожаров созданы отряды поливомоечной техники", - цитируют в пресс-службе заммэра.