Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20200618/1573139487.html
В Москве усилили контроль за пожарной безопасностью лесопарковых зон
Контроль за пожарной безопасностью в лесопарковых зонах, лесных массивах и на природных территориях Москвы усилен из-за жары, сообщает пресс-служба столичного... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T17:02
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155578/10/1555781007_0:86:2984:1765_1400x0_80_0_0_119236c4ec78ecae20c38bf8dad86e24.jpg
https://ria.ru/20200618/1573096393.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/155578/10/1555781007_0:86:2984:1765_1400x0_80_0_0_119236c4ec78ecae20c38bf8dad86e24.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155578/10/1555781007_255:0:2984:2047_1400x0_80_0_0_da5f2766b2d3da08a46211ce2a554736.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155578/10/1555781007_887:0:2934:2047_1400x0_80_0_0_65322f14ae61b9c38bee7e47e0547f34.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
петр бирюков, москва

В Москве усилили контроль за пожарной безопасностью лесопарковых зон

17:02 18.06.2020
36
© РИА Новости / Юрий КаверТроицкая церковь (ХVII век) усадьбы Троицкое-Лыково и жилые многоэтажные дома Москвы
Троицкая церковь (ХVII век) усадьбы Троицкое-Лыково и жилые многоэтажные дома Москвы
© РИА Новости / Юрий Кавер
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Контроль за пожарной безопасностью в лесопарковых зонах, лесных массивах и на природных территориях Москвы усилен из-за жары, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства со ссылкой на заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.
"В связи с установившейся в столичном регионе жаркой погодой усилен контроль за соблюдением правил пожарной безопасности, особое внимание уделяется лесных массивам, лесопарковым зонам и природным территориям, где из-за высокой температуры могут возникнуть возгорания сухой травы", - цитирует пресс-служба Бирюкова.
Отмечается, что пожарные и спасатели столичного гарнизона проводят дополнительное патрулирование этих территорий, также ведется контроль обстановки с воздуха.
"Вертолеты Московского авиационного центра ежедневно совершают облеты, при обнаружении очагов возгорания пилоты сразу передают информацию на пульт оперативных служб. Все вертолеты оборудованы водосливными устройствами, что позволяет в случае необходимости незамедлительно приступить к тушению пожара", - приводятся в сообщении слова заммэра.
Детский лагерь
Вчера, 05:08
МЧС к июлю закончит проверки детских лагерей
Уточняется, что в преддверии летнего сезона был принят комплекс мер для профилактики и предотвращения возгораний травы и природных пожаров.
"Проведена опашка всех населенных пунктов, прилегающих к лесным массивам, ее общая протяженностью составила около 1,5 тысячи километров при ширине 25 метров, организована расчистка лесопарковых и лесных зон от сухих деревьев, кустарников, травы. Также были подготовлены места забора воды для авиационной техники, вертолетные площадки, оборудованы подъездные пути к водоемам", - цитируют в пресс-службе Бирюкова.
Сообщается, что для защиты территории и населения от пожаров только в ТиНАО работают 11 пожарных частей общей численностью свыше 250 человек и более 70 единиц пожарно-спасательной техники.
"В этих округах подготовлены 250 пожарных водоемов с обустройством пожарных пирсов и подъездов к ним, из них 141 имеет водозаборные устройства. Дополнительно для тушения пожаров созданы отряды поливомоечной техники", - цитируют в пресс-службе заммэра.
Подчеркивается, что основной причиной возникновения природных пожаров является несоблюдение элементарных правил пожарной безопасности. Поэтому особое внимание уделяется проведению разъяснительной работы с населением.
000000
Обсудить 0
Москва Сегодня: мегаполис для жизниПетр БирюковМосква
Рекомендуем
Город Вологда
План стимулирования экономики региона разработан на Вологодчине
Автомобиль реанимации на дороге
При пожаре в многоквартирном доме под Саратовом погибли два человека
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленобласти намерен развивать соцсферу в регионе
Лодка ГИМС МЧС России
Тверские власти укрепят техбазу подразделений областной ГИМС
Юный футболист
Для тамбовских футболистов и болельщиков могут построить новый стадион
Футбольный мяч
Вице-губернатор Габуев: необходимо вернуть ФК "Тамбов" в родной город
Обрушение в Тейково в Ивановской области
Глава Ивановской области призвал выяснить причину обрушения перехода
Сергей Собянин
Собянин оценил поправку о снятии ограничений президентских сроков
Главное здание Московского городского педагогического университета
МГПУ поможет разработать системы оценки конкурса "Учитель будущего"
Аэрация воздуха и охлаждение дорожного покрытия в связи с жаркой погодой в Москве
Московские дороги из-за жары поливают каждые три часа
Президент Польши Анджей Дуда
Президент Польши обсудит с Трампом сотрудничество в ядерной энергетике
Первоклассники на уроке в День знаний
Более 76 тысяч детей зачислили в подмосковные школы
Криминалист у жилого дома на севере Москвы, где мужчина открыл стрельбу
Резонансные убийства бытового характера в России в 2015-2020 годах
Машина следственного комитета у подъезда дома на севере Москвы, где неизвестный мужчина открыл стрельбу
Прокуратура выяснит, как устроивший стрельбу в Москве получил оружие
Единый государственный экзамен
В Подмосковье пункты проведения ЕГЭ проверят на безопасность
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:50В Приморье попали на видео тигрица с детенышами у озера
07:49В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 182 пациента с коронавирусом
07:42Эпидемиолог: нет нужды тестировать на COVID-19 все население Пекина
07:33В Киргизии за сутки выявили 132 случая COVID-19
07:32В Кузбассе за сутки выявили 61 случай коронавируса
07:21В Иркутске водителя бетономешалки будут судить за "пьяное" ДТП
07:19ВЦИОМ: россияне считают, что при разводе ребенку важно общение с отцом
07:15Исследование: 40% россиян рассчитывают на статус вуза при трудоустройстве
07:13Милонов предложил ввести маркировку для астрологических прогнозов
07:11В Ангарске трамвай столкнулся с грузовиком
07:09В Чите автомобиль со взрослыми и детьми скатился в озеро
07:09В руинах польского замка нашли клад времен Второй мировой войны
07:06В Новой Зеландии после убийства полицейского арестовали двух мужчин
06:49Госминистр иностранных дел ОАЭ раскритиковал Хафтара
06:45В Госдуме предостерегли Украину от добычи газа у берегов Крыма
06:42В Крыму назвали продление санкций ЕС "очередным выхлопом"
06:39Прокуратура добилась снижения цены авиабилетов из Красноярска в Норильск
06:27В Венесуэле призвали американские суды заняться главой Всемирного банка
06:23Премьер Казахстана сдал отрицательный тест на коронавирус
06:11Россияне на самоизоляции стали чаще курить кальян
Лента новостейМолния