https://ria.ru/20200618/1573139458.html
Эксперт назвал ловушки "зеленого курса" для экономики Евросоюза
Планируемый Евросоюзом "зеленый курс" таит в себе ряд ловушек для европейской экономики, считает директор Института Европы РАН, член-корреспондент РАН Алексей... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T17:02
2020-06-18T17:02
евросоюз
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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евросоюз, в мире
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости.
Планируемый Евросоюзом
"зеленый курс" таит в себе ряд ловушек для европейской экономики, считает директор Института Европы РАН
, член-корреспондент РАН Алексей Громыко
.
"Зеленая сделка" задумана как конек Евросоюза, причем с прицелом до середины нынешнего века (до 2050 года - ред.)", - сказал он в ходе онлайн-сессии "Примаковских чтений" "ЕС нового поколения", стратегическая автономия: мифы или реальность?".
Однако, по его словам, "зеленый курс" содержит ряд вопросов, решение которых пока неясно. "Во-первых, это финансовая ловушка", - сказал Громыко, пояснив, что она заключается в отсутствии источников для покрытия затрат на переформатирование экономики, особенно в условиях выхода Великобритании
из ЕС и кризиса на фоне пандемии коронавируса.
Социальная ловушка заключается в рисках роста безработицы на фоне перестраивания отраслей, отметил эксперт. Третья ловушка, по его словам, промышленная, так как одним из принципов промышленной стратегии ЕС является релокализация, то есть возвращение европейской промышленности на территорию ЕС. "Здесь есть много "но": как это можно делать, одновременно делая экономику Евросоюза "зеленой"?" - отметил он.
"Зеленая сделка" Европы подразумевает радикальные реформы в экономике, энергетике и транспорте, которые должны стать максимально "зелеными", углеродно-нейтральными. Она обойдется Евросоюзу, по предварительным расчетам, примерно в три триллиона евро. Брюссель
обещает покрыть лишь треть этих расходов, остальное, по замыслу, обеспечат Европейский инвестиционный банк и сами страны ЕС.