Эксперт назвал ловушки "зеленого курса" для экономики Евросоюза

"Зеленая сделка" задумана как конек Евросоюза, причем с прицелом до середины нынешнего века (до 2050 года - ред.)", - сказал он в ходе онлайн-сессии "Примаковских чтений" "ЕС нового поколения", стратегическая автономия: мифы или реальность?".

Социальная ловушка заключается в рисках роста безработицы на фоне перестраивания отраслей, отметил эксперт. Третья ловушка, по его словам, промышленная, так как одним из принципов промышленной стратегии ЕС является релокализация, то есть возвращение европейской промышленности на территорию ЕС. "Здесь есть много "но": как это можно делать, одновременно делая экономику Евросоюза "зеленой"?" - отметил он.