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В Финском заливе недалеко от Петербурга заметили дельфинов
Дельфинов заметили в Финском заливе примерно в 65 километрах от Санкт-Петербурга, говорится в сообщении Фонда друзей балтийской нерпы. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T17:02
репино
санкт-петербург
общество
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РИА Новости
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353
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репино, санкт-петербург, общество

В Финском заливе недалеко от Петербурга заметили дельфинов

17:02 18.06.2020
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© CC BY 2.0 / Kimb0leneСамка дельфина с детенышем
Самка дельфина с детенышем
© CC BY 2.0 / Kimb0lene
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Дельфинов заметили в Финском заливе примерно в 65 километрах от Санкт-Петербурга, говорится в сообщении Фонда друзей балтийской нерпы.
"Еще о дельфинах в Финском заливе. Оказывается, 14 июня этого года в 17.00 группу из 6 животных видели с пляжа поселка Приветнинское на расстоянии от 100 до 300 метров от берега, практически на границе города Санкт-Петербург. Сначала дельфинов увидели дети, но никто им не поверил, ну а потом уже и взрослые убедились", - сообщает фонд на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Зоозащитники предположили, что возможно, этих же дельфинов несколько дней назад удалось сфотографировать возле финской Ловиссы.
Специалисты сообщают, что в прошлом году группу дельфинов видели в Выборгском заливе в российской части Финского залива, всего в 100 километрах от Петербурга. А 14 июня 1935 года один беломордый дельфин погиб возле поселка Репино, который тогда назывался Куоккала.
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