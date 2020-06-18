В Финском заливе недалеко от Петербурга заметили дельфинов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Дельфинов заметили в Финском заливе примерно в 65 километрах от Санкт-Петербурга, говорится в сообщении Фонда друзей балтийской нерпы.
"Еще о дельфинах в Финском заливе. Оказывается, 14 июня этого года в 17.00 группу из 6 животных видели с пляжа поселка Приветнинское на расстоянии от 100 до 300 метров от берега, практически на границе города Санкт-Петербург. Сначала дельфинов увидели дети, но никто им не поверил, ну а потом уже и взрослые убедились", - сообщает фонд на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Зоозащитники предположили, что возможно, этих же дельфинов несколько дней назад удалось сфотографировать возле финской Ловиссы.
Специалисты сообщают, что в прошлом году группу дельфинов видели в Выборгском заливе в российской части Финского залива, всего в 100 километрах от Петербурга. А 14 июня 1935 года один беломордый дельфин погиб возле поселка Репино, который тогда назывался Куоккала.
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