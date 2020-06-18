Мишустин пожелал выздоровления Назарбаеву, у которого выявили коронавирус

НУР-СУЛТАН, 18 июн - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в разговоре с казахстанским коллегой пожелал скорейшего выздоровления первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву, у которого диагностировали коронавирус, сообщила пресс-служба кабинета министров республики.
"Премьер-министр республики Казахстан Аскар Мамин провел телефонный разговор с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным. Стороны обсудили состояние и перспективы казахстанско-российского двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, топливно-энергетической, транспортной, инвестиционной и других сферах, а также актуальные вопросы взаимодействия в рамках ЕАЭС", - говорится в сообщении на сайте правительства Казахстана.
В кабмине отмечают, что особое внимание было уделено совместным мерам по борьбе с распространением COVID-19. "Глава российского правительства передал в адрес первого президента Казахстана – Елбасы (Лидера нации - ред.) Нурсултана Абишевича Назарбаева теплые слова поддержки и пожелания скорейшего выздоровления", - говорится в сообщении.
В четверг пресс-служба 79-летнего Назарбаева сообщила, что его последний тест на коронавирусную инфекцию показал положительный результат. Первый президент Казахстана находится на самоизоляции и продолжает работать дистанционно.
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