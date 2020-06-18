Мишустин пожелал выздоровления Назарбаеву, у которого выявили коронавирус

В кабмине отмечают, что особое внимание было уделено совместным мерам по борьбе с распространением COVID-19. "Глава российского правительства передал в адрес первого президента Казахстана – Елбасы (Лидера нации - ред.) Нурсултана Абишевича Назарбаева теплые слова поддержки и пожелания скорейшего выздоровления", - говорится в сообщении.