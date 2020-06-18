https://ria.ru/20200618/1573138414.html
Президент Польши обсудит с Трампом сотрудничество в ядерной энергетике
Глава Польши Анджей Дуда обсудит с президентом США Дональдом Трампом вопросы сотрудничества в ядерной энергетике. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T16:51
2020-06-18T16:51
анджей дуда
дональд трамп
польша
сша
в мире
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анджей дуда, дональд трамп, польша, сша, в мире