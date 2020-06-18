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Президент Польши обсудит с Трампом сотрудничество в ядерной энергетике
Глава Польши Анджей Дуда обсудит с президентом США Дональдом Трампом вопросы сотрудничества в ядерной энергетике. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T16:51
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анджей дуда, дональд трамп, польша, сша, в мире

Президент Польши обсудит с Трампом сотрудничество в ядерной энергетике

16:51 18.06.2020
95
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Польши Анджей Дуда
Президент Польши Анджей Дуда
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Президент Польши Анджей Дуда. Архивное фото
ВАРШАВА, 18 июн – РИА Новости. Глава Польши Анджей Дуда обсудит с президентом США Дональдом Трампом вопросы сотрудничества в ядерной энергетике.
Ранее польский президент подтвердил, что получил официальное приглашение посетить США 24 июня, а также то, что в ходе визита предусмотрены переговоры с президентом США Дональдом Трампом.
"Мы наверняка будем разговаривать о сотрудничестве между польскими властями и американскими фирмами в вопросе ядерной энергетики и ее использования", - сказал Дуда.
Ранее сообщалось, что Польша намерена построить на своей территории первую ядерную электростанцию.
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