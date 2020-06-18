Эксперт оценила влияние пандемии на стратегическую автономию Евросоюза

По её мнению, два последствия пандемии уже ясны. "Первое: сценарий общего врага применительно к коронавирусу не сплотил Россию и Запад. И второе: усилилась конфронтация между Пекином и Вашингтоном, а значит, биполярность. Но, с моей точки зрения, это будет совершенно иная биполярность, с ослабленными центрами силы, что открывает возможности для других игроков на международной арене, в том числе для Европейского союза и для России", - сказала она в ходе онлайн-сессии "Примаковских чтений" "ЕС нового поколения", стратегическая автономия: мифы или реальность?".
По её словам, для стратегической автономии Евросоюзу необходим механизм принятия решений, материально-техническая база и, самое главное, изменения в политической культуре Евросоюза, который создавался как антипод жесткой силы.
Евросоюзу предстоит заняться сплочением входящих в него стран, полагает эксперт. Она напомнила, что пандемия нанесла ЕС серьёзный удар. "Европейский союз смог всё-таки представить внушительную программу выхода из рецессии и помощи пострадавшим странам, и если удастся достигнуть консенсуса по поводу нового семилетнего бюджета и форм распределения помощи, то будет сделан очень важный шаг к единству Европейского союза", - сказала Арбатова.
"Стратегическая автономия - уже не миф, но ещё не реальность, но есть очень большой шанс, что она может стать реальностью", - заключила она.
Ранее ЕК представила свои предложения по поводу создания фонда восстановления Евросоюза от глубочайшего кризиса, вызванного борьбой с распространением коронавируса, в объеме 750 миллиардов евро. В него включен ряд отдельных механизмов и программ оказания финансовой поддержки. Средства для фонда ЕК планирует занять на финансовых рынках и выдать странам союза в виде грантов (до 500 миллиардов евро) и кредитов (до 250 миллиардов).
Фонд будет временным - предполагается, что он будет поддерживать экономику до конца 2024 года. Это предложение ЕК должно пройти утверждение странами ЕС и Европарламентом и может быть ими изменено. Однако ещё до представления предложений ЕК у ряда стран были разногласия по поводу параметров возможного фонда.
ЕК вместе с фондом восстановления также предложила параметры нового семилетнего финансового плана ЕС на 2021-2027 годы, который также ещё предстоит согласовать странам союза. До кризиса им этого сделать не удалось. При этом с учётом этого финплана создаются ежегодные общие бюджеты стран ЕС. Оба предложения ЕК - и о фонде, и о финансовом плане - будут рассматриваться лидерами стран ЕС на предстоящем саммите 19 июня.
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