Эксперт оценила влияние пандемии на стратегическую автономию Евросоюза

По её словам, для стратегической автономии Евросоюзу необходим механизм принятия решений, материально-техническая база и, самое главное, изменения в политической культуре Евросоюза, который создавался как антипод жесткой силы.

"Стратегическая автономия - уже не миф, но ещё не реальность, но есть очень большой шанс, что она может стать реальностью", - заключила она.

ЕК вместе с фондом восстановления также предложила параметры нового семилетнего финансового плана ЕС на 2021-2027 годы, который также ещё предстоит согласовать странам союза. До кризиса им этого сделать не удалось. При этом с учётом этого финплана создаются ежегодные общие бюджеты стран ЕС. Оба предложения ЕК - и о фонде, и о финансовом плане - будут рассматриваться лидерами стран ЕС на предстоящем саммите 19 июня.