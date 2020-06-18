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Распространение нового коронавируса
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Эксперт оценила влияние пандемии на стратегическую автономию Евросоюза
Последствия пандемии коронавируса предоставляют Евросоюзу возможность для стратегической автономии, но для этого потребуются усилия по сплочению стран, полагает РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T16:55
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коронавирус covid-19
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус covid-19, европарламент, коронавирусы, еврокомиссия, евросоюз, в мире

Эксперт оценила влияние пандемии на стратегическую автономию Евросоюза

16:55 18.06.2020
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийВход в здание Еврокомиссии в Брюсселе
Вход в здание Еврокомиссии в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Последствия пандемии коронавируса предоставляют Евросоюзу возможность для стратегической автономии, но для этого потребуются усилия по сплочению стран, полагает заведующая отделом европейских политических исследований ИМЭМО РАН Надежда Арбатова.
По её мнению, два последствия пандемии уже ясны. "Первое: сценарий общего врага применительно к коронавирусу не сплотил Россию и Запад. И второе: усилилась конфронтация между Пекином и Вашингтоном, а значит, биполярность. Но, с моей точки зрения, это будет совершенно иная биполярность, с ослабленными центрами силы, что открывает возможности для других игроков на международной арене, в том числе для Европейского союза и для России", - сказала она в ходе онлайн-сессии "Примаковских чтений" "ЕС нового поколения", стратегическая автономия: мифы или реальность?".
Посетители в одном из ресторанов в Париже
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По её словам, для стратегической автономии Евросоюзу необходим механизм принятия решений, материально-техническая база и, самое главное, изменения в политической культуре Евросоюза, который создавался как антипод жесткой силы.
Евросоюзу предстоит заняться сплочением входящих в него стран, полагает эксперт. Она напомнила, что пандемия нанесла ЕС серьёзный удар. "Европейский союз смог всё-таки представить внушительную программу выхода из рецессии и помощи пострадавшим странам, и если удастся достигнуть консенсуса по поводу нового семилетнего бюджета и форм распределения помощи, то будет сделан очень важный шаг к единству Европейского союза", - сказала Арбатова.
"Стратегическая автономия - уже не миф, но ещё не реальность, но есть очень большой шанс, что она может стать реальностью", - заключила она.
Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета
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Ранее ЕК представила свои предложения по поводу создания фонда восстановления Евросоюза от глубочайшего кризиса, вызванного борьбой с распространением коронавируса, в объеме 750 миллиардов евро. В него включен ряд отдельных механизмов и программ оказания финансовой поддержки. Средства для фонда ЕК планирует занять на финансовых рынках и выдать странам союза в виде грантов (до 500 миллиардов евро) и кредитов (до 250 миллиардов).
Фонд будет временным - предполагается, что он будет поддерживать экономику до конца 2024 года. Это предложение ЕК должно пройти утверждение странами ЕС и Европарламентом и может быть ими изменено. Однако ещё до представления предложений ЕК у ряда стран были разногласия по поводу параметров возможного фонда.
ЕК вместе с фондом восстановления также предложила параметры нового семилетнего финансового плана ЕС на 2021-2027 годы, который также ещё предстоит согласовать странам союза. До кризиса им этого сделать не удалось. При этом с учётом этого финплана создаются ежегодные общие бюджеты стран ЕС. Оба предложения ЕК - и о фонде, и о финансовом плане - будут рассматриваться лидерами стран ЕС на предстоящем саммите 19 июня.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф.
Баннер на здании Европейской Комиссии в Брюссел
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ЕвропарламентКоронавирусыЕврокомиссияЕвросоюзВ мире
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