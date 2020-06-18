Отмена блокировки Telegram ставит все на места, заявили в РАЭК

"Но при этом чисто эмоционально было сложновато понять "продолжение режима блокировки": мы привыкли, что законы должны исполняться, а если этого не происходит — что-то, значит, неправильно работает. И этот рассинхрон "законодательного" и "реального" треков действительно тревожил, заставлял думать: как, собственно, можно объяснить гражданам и отрасли этот рассинхрон? Сейчас же, после "отмены блокировки", все встает на свои места. Сервис, который работал — продолжает работать. Ограничение, которое не работало — снимается", - заявил Плуготаренко.