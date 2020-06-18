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Отмена блокировки Telegram ставит все на места, заявили в РАЭК
Мессенджер Telegram, несмотря на блокировку в течение нескольких лет, продолжал работать, отмена блокировки ставит все на свои места – ограничение, которое не... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T16:48
сергей плуготаренко
telegram (приложение)
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сергей плуготаренко, telegram (приложение), российская ассоциация электронных коммуникаций, генеральная прокуратура рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), павел дуров, технологии, общество

Отмена блокировки Telegram ставит все на места, заявили в РАЭК

16:48 18.06.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЛоготип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Мессенджер Telegram, несмотря на блокировку в течение нескольких лет, продолжал работать, отмена блокировки ставит все на свои места – ограничение, которое не работало, снимается, заявил РИА Новости глава Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко.
Ранее в четверг Роскомнадзор по согласованию с Генпрокуратурой решил снять требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram. Ведомство отметило, что "позитивно оценивает высказанную основателем Telegram готовность противодействовать терроризму и экстремизму". Роскомнадзорв с апреля 2018 года блокировал Telegram в России за отказ от предоставления ФСБ информации для расшифровки сообщений — так называемых ключей дешифрования. Вместе с тем, у многих пользователей Telegram продолжил работать.
Блокировка мессенджера Telegram в России
Вчера, 16:05
Эксперт объяснил отмену блокировки Telegram
"Как мы все знаем, Telegram так и не был заблокирован. Более того, последнее время не было вообще никаких сложностей с его скачиванием, инициированием, использованием. Поэтому мы все несколько лет использовали сервис, придерживаясь парадигмы "что не запрещено — разрешено, что удобно — пробивает себе дорогу само, что работает — достойно быть использованным", - сказал глава РАЭК.
"Но при этом чисто эмоционально было сложновато понять "продолжение режима блокировки": мы привыкли, что законы должны исполняться, а если этого не происходит — что-то, значит, неправильно работает. И этот рассинхрон "законодательного" и "реального" треков действительно тревожил, заставлял думать: как, собственно, можно объяснить гражданам и отрасли этот рассинхрон? Сейчас же, после "отмены блокировки", все встает на свои места. Сервис, который работал — продолжает работать. Ограничение, которое не работало — снимается", - заявил Плуготаренко.
При этом Плуготаренко назвал Telegram "самым гениальным мессенджером (и вообще цифровым сервисом) современности", а его создателя Павла Дурова — одним из самых талантливых россиян, создавших ряд уникальных онлайн-продуктов, который смог "покорить" международные рынки.
"В свое время Telegram кардинально изменил коммуникации, доступность информации, бизнес-процессы, оказал огромное влияние на цифровизацию офлайна (вплоть до госуправления). И продолжает оставаться одним из самых эффективных онлайн-инструментов", - заключил эксперт.
Логотип мессенджера Telegram
Вчера, 15:12
В России разблокировали мессенджер Telegram
41100110
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Сергей ПлуготаренкоTelegram (приложение)Российская ассоциация электронных коммуникацийГенеральная прокуратура РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Павел ДуровТехнологииОбщество
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