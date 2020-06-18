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В Петербурге температура обновила рекорд
Температурный рекорд второй день подряд превышен в Петербурге, где в четверг днем воздух прогрелся до 32 градусов, сообщает Северо-Западное управление по... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T16:46
санкт-петербург
общество
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санкт-петербург, общество

В Петербурге температура обновила рекорд

16:46 18.06.2020
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© РИА Новости / Алексей ДаничевАничков мост в Санкт-Петербурге
Аничков мост в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн – РИА Новости. Температурный рекорд второй день подряд превышен в Петербурге, где в четверг днем воздух прогрелся до 32 градусов, сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).
"Сегодня, 18 июня в Петербурге был перекрыт абсолютный максимум дня. Температура воздуха достигла значения +32,1 градуса. Предыдущий рекорд составлял +31,3 градуса и был зафиксирован 115 лет назад", - говорится в сообщении.
Итоговое значение температуры воздуха будет известно в 21.00 мск, уточняют синоптики.
Как сообщалось, накануне в Петербурге была зафиксирована дневная температура +27,5 градусов, что также превысило рекорд 1905 года.
Согласно данным на сайте Северо-Западного УГМС, сейчас в Петербурге около 30 градусов тепла, ветер не превышает 5 метров в секунду.
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