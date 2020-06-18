В Петербурге температура обновила рекорд

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн – РИА Новости. Температурный рекорд второй день подряд превышен в Температурный рекорд второй день подряд превышен в Петербурге , где в четверг днем воздух прогрелся до 32 градусов, сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).

"Сегодня, 18 июня в Петербурге был перекрыт абсолютный максимум дня. Температура воздуха достигла значения +32,1 градуса. Предыдущий рекорд составлял +31,3 градуса и был зафиксирован 115 лет назад", - говорится в сообщении.

Итоговое значение температуры воздуха будет известно в 21.00 мск, уточняют синоптики.

Как сообщалось, накануне в Петербурге была зафиксирована дневная температура +27,5 градусов, что также превысило рекорд 1905 года.