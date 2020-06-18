Трамп назвал книгу Болтона смесью лжи и выдуманных историй

ВАШИНГТОН, 18 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обвинил своего экс-советника по нацбезопасности Джона Болтона в том, что в своей книге он соединил "вранье и выдуманные истории", задача которых - выставить Трампа в плохом свете.
"Книга Болтона, на которую сделаны ужасные рецензии, представляет собой сборник лжи и выдуманных историй, предназначенных для того, чтобы я выглядел плохо. Многие из нелепых заявлений, которые он приписывает мне, никогда не делались, это просто выдумка", - написал Трамп в своем Twitter.
Болтон написал книгу воспоминаний о работе с Трампом, она должна выйти 23 июня. Публикация книги неоднократно откладывалась, после того как Белый дом заявлял, что Болтон собирается опубликовать секретные сведения.
Минюст США требует от издательства Simon & Schuster задержать публикацию книги до того момента, когда Болтон согласует ее с администрацией на предмет наличия в ней секретных сведений. Также минюст просит суд распорядиться, чтобы уже отпечатанные экземпляры книги были уничтожены, а утечки ее содержания в СМИ запрещены.
Вскоре после появления информации об иске в ведущих СМИ США появились выдержки из книги, в которых содержались неприятные характеристики Трампа и критика его действий. Авторы публикаций со ссылкой на книгу Болтона писали, в частности, что Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России, заявлял, что не хочет предоставлять военную помощь Украине и просил у лидера КНР Си Цзиньпина помощи в переизбрании на пост президента США, что может быть истолковано как преступление.