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Трамп назвал книгу Болтона смесью лжи и выдуманных историй
Президент США Дональд Трамп обвинил своего экс-советника по нацбезопасности Джона Болтона в том, что в своей книге он соединил "вранье и выдуманные истории",... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T16:43
джон болтон
дональд трамп
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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джон болтон, дональд трамп, сша, в мире

Трамп назвал книгу Болтона смесью лжи и выдуманных историй

16:43 18.06.2020
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© РИА Новости / СтрингерПрезидент США Дональд Трамп перед началом брифинг возле Белого дома в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп перед началом брифинг возле Белого дома в Вашингтоне
© РИА Новости / Стрингер
ВАШИНГТОН, 18 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обвинил своего экс-советника по нацбезопасности Джона Болтона в том, что в своей книге он соединил "вранье и выдуманные истории", задача которых - выставить Трампа в плохом свете.
"Книга Болтона, на которую сделаны ужасные рецензии, представляет собой сборник лжи и выдуманных историй, предназначенных для того, чтобы я выглядел плохо. Многие из нелепых заявлений, которые он приписывает мне, никогда не делались, это просто выдумка", - написал Трамп в своем Twitter.
Болтон написал книгу воспоминаний о работе с Трампом, она должна выйти 23 июня. Публикация книги неоднократно откладывалась, после того как Белый дом заявлял, что Болтон собирается опубликовать секретные сведения.
Минюст США требует от издательства Simon & Schuster задержать публикацию книги до того момента, когда Болтон согласует ее с администрацией на предмет наличия в ней секретных сведений. Также минюст просит суд распорядиться, чтобы уже отпечатанные экземпляры книги были уничтожены, а утечки ее содержания в СМИ запрещены.
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон после встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске
Вчера, 14:37
В Кремле пока не ознакомились с книгой Джона Болтона
Вскоре после появления информации об иске в ведущих СМИ США появились выдержки из книги, в которых содержались неприятные характеристики Трампа и критика его действий. Авторы публикаций со ссылкой на книгу Болтона писали, в частности, что Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России, заявлял, что не хочет предоставлять военную помощь Украине и просил у лидера КНР Си Цзиньпина помощи в переизбрании на пост президента США, что может быть истолковано как преступление.
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Джон БолтонДональд ТрампСШАВ мире
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