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Дуда обсудит с Трампом передислокацию американских войск из Германии
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что обсудит с президентом США Дональдом Трампом вопросы передислокации американских войск из Германии. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T16:36
матеуш моравецкий
анджей дуда
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сша
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в мире
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353
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матеуш моравецкий, анджей дуда, дональд трамп, нато, сша, варшава, берлин (город), в мире

Дуда обсудит с Трампом передислокацию американских войск из Германии

16:36 18.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Польши Анджей Дуда
Президент Польши Анджей Дуда
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Президент Польши Анджей Дуда. Архивное фото
ВАРШАВА, 18 июн – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что обсудит с президентом США Дональдом Трампом вопросы передислокации американских войск из Германии.
Ранее польский президент подтвердил, что получил официальное приглашение посетить США 24 июня, а также то, что в ходе визита предусмотрены переговоры с Трампом.
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Вчера, 09:58
Президент Польши получил официальное приглашение посетить США
"Конечно, мы будем с господином президентом Дональдом Трампом разговаривать на тему планов, связанных с дальнейшими американскими решениями, в каком направлении будут перемещены подразделения, о которых президент Трамп говорил несколько дней назад", - заявил Дуда журналистам в четверг в Варшаве.
Он также предложил дождаться визита, чтобы узнать, какими будут предложения США на этот счет.
Ранее Трамп пообещал вдвое сократить число американских военных в Германии, до 25 тысяч человек, поскольку Берлин просрочил свои платежи в НАТО. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий надеется, что США перебазируют в республику хотя бы часть своих войск из Германии.
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации на Смоленской площади в Москве
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Матеуш МоравецкийАнджей ДудаДональд ТрампНАТОСШАВаршаваБерлин (город)В мире
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