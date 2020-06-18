Дуда обсудит с Трампом передислокацию американских войск из Германии

ВАРШАВА, 18 июн – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что обсудит с президентом США Дональдом Трампом вопросы передислокации американских войск из Германии.
Ранее польский президент подтвердил, что получил официальное приглашение посетить США 24 июня, а также то, что в ходе визита предусмотрены переговоры с Трампом.
"Конечно, мы будем с господином президентом Дональдом Трампом разговаривать на тему планов, связанных с дальнейшими американскими решениями, в каком направлении будут перемещены подразделения, о которых президент Трамп говорил несколько дней назад", - заявил Дуда журналистам в четверг в Варшаве.
Он также предложил дождаться визита, чтобы узнать, какими будут предложения США на этот счет.
Ранее Трамп пообещал вдвое сократить число американских военных в Германии, до 25 тысяч человек, поскольку Берлин просрочил свои платежи в НАТО. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий надеется, что США перебазируют в республику хотя бы часть своих войск из Германии.