Почти 70 новых сельхозкооперативов созданы при поддержке Корпорации МСП

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. В апреле-мае 2020 года при поддержке Корпорации МСП были созданы 69 новых сельскохозяйственных кооперативов, сообщает пресс-служба корпорации.

Наибольшее количество сельхозкооперативов в упомянутый период создавалось в следующих регионах: республиках Башкортостан, Татарстан, Дагестан, Саха (Якутия), Краснодарском и Ставропольском краях, Белгородской, Липецкой и Ульяновской областя, отмечается в сообщении.

С 2018 года Корпорация МСП совместно с Минсельхозом России, МСП Банком и другими финансовыми организациями разработали и успешно реализуют комплекс мер поддержки ("коробочный" продукт) для сельскохозяйственных кооперативов и фермеров – членов сельскохозяйственных кооперативов, включающий специализированные кредитные, гарантийные и лизинговые продукты, субсидии и гранты Минсельхоза России.

По данным пресс-службы, всего с 2018 года при участии Корпорации обеспечено финансирование 323 проектов в сфере сельскохозяйственной кооперации на общую сумму 8,5 миллиардов рублей.