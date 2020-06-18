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Почти 70 новых сельхозкооперативов созданы при поддержке Корпорации МСП
В апреле-мае 2020 года при поддержке Корпорации МСП были созданы 69 новых сельскохозяйственных кооперативов, сообщает пресс-служба корпорации.Наибольшее... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T16:26
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РИА Новости
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корпорация мсп

Почти 70 новых сельхозкооперативов созданы при поддержке Корпорации МСП

16:26 18.06.2020
350
© Фото : Корпорация МСП Баннеры МСП банка
 Баннеры МСП банка
© Фото : Корпорация МСП
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. В апреле-мае 2020 года при поддержке Корпорации МСП были созданы 69 новых сельскохозяйственных кооперативов, сообщает пресс-служба корпорации.
Наибольшее количество сельхозкооперативов в упомянутый период создавалось в следующих регионах: республиках Башкортостан, Татарстан, Дагестан, Саха (Якутия), Краснодарском и Ставропольском краях, Белгородской, Липецкой и Ульяновской областя, отмечается в сообщении.
С 2018 года Корпорация МСП совместно с Минсельхозом России, МСП Банком и другими финансовыми организациями разработали и успешно реализуют комплекс мер поддержки ("коробочный" продукт) для сельскохозяйственных кооперативов и фермеров – членов сельскохозяйственных кооперативов, включающий специализированные кредитные, гарантийные и лизинговые продукты, субсидии и гранты Минсельхоза России.
По данным пресс-службы, всего с 2018 года при участии Корпорации обеспечено финансирование 323 проектов в сфере сельскохозяйственной кооперации на общую сумму 8,5 миллиардов рублей.
Невский проспект в Санкт-Петербурге
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Также отмечается, что в рамках деятельности МСП Банка (дочерний банк Корпорации МСП) реализуются специализированные кредитные продукты, разработанные для оказания поддержки сельскохозяйственным кооперативам и фермерам-членам сельскохозяйственных кооперативов. С 2018 года по настоящее время МСП Банк уже оказал финансовую поддержку 47 проектам в сфере сельхозкооперации на сумму около 2 миллиардов рублей.
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Корпорация МСП
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