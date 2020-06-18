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Эксперт оценил последствия пандемии для экономики Евросоюза
Евросоюз пострадает от последствий пандемии сильнее других регионов, однако кризис не приведёт к остановке евроинтеграции, считает руководитель Центра... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T16:22
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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брюссель, российская академия наук, еврокомиссия, евросоюз, европа, в мире

Эксперт оценил последствия пандемии для экономики Евросоюза

16:22 18.06.2020
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© AP Photo / Thibault CamusПосетители в одном из ресторанов в Париже
Посетители в одном из ресторанов в Париже
© AP Photo / Thibault Camus
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Евросоюз пострадает от последствий пандемии сильнее других регионов, однако кризис не приведёт к остановке евроинтеграции, считает руководитель Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Юрий Квашнин.
Он напомнил, что эксперты Европейского центробанка (ЕЦБ) оценивают экономический спад в ЕС вследствие пандемии в диапазоне от 5 до 12%.
"Полное восстановление произойдёт, скорее всего, не ранее 2022 года. Ясно, что Европейский союз пострадает сильнее, чем другие страны и регионы. Его роль в мировой экономике будет снижаться. По номинальному ВВП Европейский союз опустится со второй строчки на третью, пропустив вперёд не только Соединённые Штаты, но и Китай", - сказал Квашнин в ходе онлайн-сессии "Примаковских чтений" "ЕС нового поколения", стратегическая автономия: мифы или реальность?"
Другое следствие кризиса - это разбалансировка государственных финансов, отметил эксперт. "Во всех странах зоны евро по итогам года дефицит бюджета превысит 3% ВВП. Задолженность еврозоны, соответственно, превысит размер её экономики", - пояснил он.
Кроме того, усиливаются социальные противоречия внутри ЕС, подчеркнул эксперт. "Прежний социальный контракт, при котором каждое следующее поколение европейцев жило лучше предыдущего, более не действует - отсюда запрос на свежие социальные идеи", - сказал Квашин. Он привёл в пример, в частности, "зелёный курс" европейской экономики и идею введения безусловного базового дохода.
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Однако, по его мнению, в этих условиях не следует ожидать торможения европейской интеграции. "Но теперь в её основе лежит не максимизация прибыли, а, скорее, минимизация убытков", - добавил эксперт. По его словам, очевидно, что выход из ЕС таит для его членов больше угроз, чем возможностей.
"Коронавирусный кризис показал, что европейские элиты готовы действовать сообща", - полагает эксперт. Он напомнил, что ЕЦБ запустил экстренную программу выкупа облигаций на сумму 1 трлн 350 млрд евро, выделен пакет финансовой помощи на 540 млрд евро, также обсуждается сознание фонда "Европейский союз нового поколения" на 750 млрд евро в дополнение к семилетнему бюджету ЕС на 2021-2027 гг.
"Смогут ли меры ЕС заложить основу для будущего роста? На этот счёт есть сомнения. Фонд "ЕС нового поколения" позиционируется как инвестиции в будущее, они должны быть по идее направлены в первую очередь на реализацию европейского "зеленого курса" и диджитализацию, но точный размер расходов на эти цели не оговорён. Велики опасения, что это станет очередным инструментом для латания бюджетных дыр, который Еврокомиссия пытается преподнести европейским гражданам под "зеленым" соусом", - отметил он.
"Зеленая сделка" Европы подразумевает радикальные реформы в экономике, энергетике и транспорте, которые должны стать максимально "зелеными", углеродно-нейтральными. Она обойдется Евросоюзу, по предварительным расчетам, примерно в три триллиона евро. Брюссель обещает покрыть лишь треть этих расходов, остальное, по замыслу, обеспечат Европейский инвестиционный банк и сами страны ЕС.
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