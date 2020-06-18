https://ria.ru/20200618/1573134922.html
На Марсе увековечат вклад медработников в борьбу с коронавирусом
Американский марсоход Perseverance, который должен стартовать 20 июля, доставит на планету памятную табличку, чтобы увековечить вклад врачей в борьбу с... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T16:19
2020-06-18T16:19
коронавирус covid-19
марс
космос - риа наука
наса
сша
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, марс, космос - риа наука, наса, сша
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости.
Американский марсоход Perseverance, который должен стартовать 20 июля, доставит на планету памятную табличку, чтобы увековечить вклад врачей в борьбу с пандемией COVID-19, сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте НАСА
.
Отмечается, что это будет сделано в знак памяти о влиянии пандемии COVID-19 и с целью отдать дань самоотверженности врачей во всем мире.
"Мы хотели выразить свою признательность всем тем, что пожертвовал собственным благополучием ради блага других. Мы надеемся, что когда будущие поколения отправятся на Марс
и обнаружат наш ровер, это напомнит им о том, что в 2020 году на Земле были такие люди", - приводятся в релизе слова Мэтта Уолласа, заместителя руководителя программы проекта Perseverance в Лаборатории реактивного движения (штат Калифорния
).
Табличка представляет собой небольшой черный алюминиевый прямоугольник размером 8 на 13 см, установленный на левом шасси ровера. Согласно изображению, опубликованному на сайте НАСА, на табличке запечатлен земной шар, покоящийся на жезле, вокруг которого обвивается змея – символ медицины. В виде отходящей от Земли линии отображена траектория ровера. Марс запечатлен в виде небольшой точки.
Как сообщили в среду представители НАСА, ровер Perseverance стартует на Марс 20 июля. В ходе работы на планете он будет собирать образцы грунта, капсулы с которыми он затем оставит на поверхности планеты. Ровер оснащен датчиками температуры, влажности и давления. Один из научных инструментов ровера – MOXIE (Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment) предназначен для выработки кислорода из атмосферы Марса. В НАСА рассчитывают, что этот эксперимент также будет полезен для будущих пилотируемых миссий на Марс. Собранные марсоходом образцы грунта вернутся на Землю в лучшем случае через десятилетие.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.