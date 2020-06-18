На Марсе увековечат вклад медработников в борьбу с коронавирусом

Отмечается, что это будет сделано в знак памяти о влиянии пандемии COVID-19 и с целью отдать дань самоотверженности врачей во всем мире.

Табличка представляет собой небольшой черный алюминиевый прямоугольник размером 8 на 13 см, установленный на левом шасси ровера. Согласно изображению, опубликованному на сайте НАСА, на табличке запечатлен земной шар, покоящийся на жезле, вокруг которого обвивается змея – символ медицины. В виде отходящей от Земли линии отображена траектория ровера. Марс запечатлен в виде небольшой точки.

Как сообщили в среду представители НАСА, ровер Perseverance стартует на Марс 20 июля. В ходе работы на планете он будет собирать образцы грунта, капсулы с которыми он затем оставит на поверхности планеты. Ровер оснащен датчиками температуры, влажности и давления. Один из научных инструментов ровера – MOXIE (Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment) предназначен для выработки кислорода из атмосферы Марса. В НАСА рассчитывают, что этот эксперимент также будет полезен для будущих пилотируемых миссий на Марс. Собранные марсоходом образцы грунта вернутся на Землю в лучшем случае через десятилетие.